Emekli Bayram İkramiyeleri 31 Mayıs - 4 Haziran Arasında Ödenecek

Emekli Bayram İkramiyeleri 31 Mayıs - 4 Haziran Arasında Ödenecek
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilere yapılacak bayram ikramiyelerinin 31 Mayıs - 4 Haziran tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacağını duyurdu. Toplamda 57,4 milyar TL ödeme gerçekleştirileceği açıklandı.

(ANKARA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilere bayram ikramiyelerinin Kurban Bayramı öncesi 31 Mayıs - 4 Haziran tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacağını bildirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabı üzerinden Kurban Bayramı öncesinde emekli ikramiyelerinin ne zaman yatırılacağına ilişkin açıklama yaptı. Emekli ve hak sahiplerine toplamda 57,4 milyar TL bayram ikramiyesi ödemesi gerçekleştirileceğini söyleyen Işıkhan, ödemelerin 31 Mayıs - 4 Haziran tarihleri arasında yatırılacağını açıkladı.

Bakan Işıkhan'ın paylaşımına göre 4 (b) (Bağ-Kur) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 31 Mayıs tarihinde, 4 (c) (Emekli Sandığı) kapsamında aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 1 Haziran tarihinde, 4 (a) (SSK) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 2-3-4 Haziran tarihlerinde ödenecek.

Kaynak: ANKA / Güncel
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