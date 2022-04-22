Emekli bayram ikramiyeleri 27-29 Nisan'da hesaplara yatırılacak - Haberler

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Emekli bayram ikramiyeleri 27-29 Nisan'da hesaplara yatırılacak

AA - Burcu Çalık Göçümlü - Güncel
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yaklaşık 12 milyon emeklinin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 27-29 Nisan tarihlerinde hesaplara yatırılacağını bildirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yaklaşık 12 milyon emeklinin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 27-29 Nisan tarihlerinde hesaplara yatırılacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 2018'de başlayan emeklilere ikramiye uygulaması ile yılda iki kere emekli vatandaşlara ödeme yapıldığı anımsatıldı.

Bu kapsamda Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 27-29 Nisan tarihlerinde hesaplara yatırılacağı aktarılan açıklamada şu bilgi paylaşıldı:

"4/A'lı işçi emeklileri için ödeme günleri 17, 18, 19, 20, 21 olanların 27 Nisan; 22, 23, 24, 25, 26 olanların 28 Nisan; 4/B'li Bağ-Kur emeklileri için 29 Nisan; 4/C'li memur emeklileri için ise hem bayram ikramiyeleri hem de mayıs ayı aylıkları 29 Nisan tarihinde ödenecek."

AA / Burcu Çalık Göçümlü - Güncel

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