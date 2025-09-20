Emekli Astsubaylar Hak Arama Mücadelesi İçin Yürüdü

TÜRKİYE Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Genel Başkanı Cahit Koca, "Bu ülkenin dört bir yanında ay yıldızlı üniformasını onurla taşıyan astsubaylar, vatan toprağının her karışında canı pahasına görev yapmaya devam ediyor" dedi.

TEMAD Samsun Şubesi üyeleri, 'Astsubay hak arama mücadelesi' kapsamında Samsun'da, astsubay özlük hak arama yürüyüşü ve basın açıklaması yaptı. Yürüyüşe TEMAD Genel Başkanı Cahit Koca ve Yönetim Kurulu üyeleri de katıldı. Emekli astsubaylar ilk olarak 100'üncü Yıl Bulvarı'nda toplanıp Cumhuriyet Meydanı'na kadar ellerinde Türk bayraklarıyla yürüdü. Yürüyüş sonunda TEMAD Genel Başkanı Cahit Koca, basın açıklaması yaptı. Emekli astsubayların yok sayılmasını istemediklerini belirten Koca, "Bizler yok sayılmak istemiyoruz. Bu vatan için ölümü göze alan astsubaylar, emeklilikte unutulmak istemiyoruz. Bugün bu ülkenin dört bir yanında ay yıldızlı üniformasını onurla taşıyan astsubaylar, vatan toprağının her karışında canı pahasına görev yapmaya devam ediyor" dedi.

Haber – Kamera: Gökhan İÇKİLLİ / Samsun