Emekli Astsubayın 15 Dekarlık Armut Bahçesinden 50 Ton Mahsul Bekleniyor

Türk Silahlı Kuvvetlerinden emekli olduktan sonra doğduğu köye yerleşen emekli astsubay Yüksel Apaydın, 15 dekar alanda yetiştirdiği armuttan bu yıl 50 ton mahsul bekliyor.

Jandarma Komutanlığından emekli olduktan sonra doğduğu topraklara dönen emekli astsubay Yüksel Apaydın, ilçeye bağlı Karakaya köyünde damla sulama sistemi ile bahçesinde armut yetiştirmeye başladı. Amatör olarak başladığı armut yetiştiriciliği işine daha sonra profesyonel olarak devam ettiğini belirten Apaydın, "Bin 200 adet ağacım var. Şimdi ağaçlar 10 yaşındalar, ağaç başı 25 kilogram verim almaktayım, bu yıl da 50 ton deveci armudu hasadı bekliyorum." dedi.

10 yıl önce emekli olduktan sonra deveci armudunun bu bölgede yetişebileceğini düşünerek, 35 dönüm üzerinden 15 dönümünü ayırdığını belirten Apaydın, "15 dönüm alanda yaklaşık 1200 yarı bodur armut ağacım var. Bu sene 9. yaşı dolan bu ağaçlardan tahmin ediyorum 50 ton civarında bir ürün elde edeceğim." diye konuştu.

'Ağustos ayında seyretme işlemi yapılacak'

Sungurlu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Zekeriya Önder Çeşmeci, beraberinde ziraat mühendisler ile köye giderek Apaydın'dan bilgi aldı. Ağaçların bu yıl meyveyi yetiştiremediğini ve ağustos ayında ağaçlara seyretme işlemi uygulayacağını söyleyen Apaydın, "Meyve çok fazla olduğu için ağaçlar yetiştiremiyor ve meyvesi küçük kalıyor. Ağustos ayı içerisinde seyretme işlemi uygulayacağım." dedi. Bahçesinde her boydan armudun yetiştiğini söyleyen Apaydın, bazı armutların 700 gram ağırlığında olduğunu ve iriliğiyle dikkat çektiğini belirtti. Armutların tamamen organik şartlar altında yetiştirildiğini belirten Apaydın, 700 grama kadar olan armudu görenlerin hayrete düştüğünü ifade etti.

"Armut hasadı 8 gün sürüyor"

Armut hasadını 12 çalışan ile gerçekleştirdiğini ve yaklaşık 8 gün sürdüğünü aktaran Apaydın, "Bayanlardan toplamacılar oluyor, boylarına göre ayıranlar oluyor. Erkek çalışanlar ise bayanların yetişemediği alanlarda merdivenlerle üst dallardaki hasadı gerçekleştiriyor. Bu sene kasım ayında inşallah hasada başlayacağız." şeklinde konuştu. - ÇORUM