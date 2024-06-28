Emekli Astsubay Denizde Boğuldu

SAMSUN'un Atakum ilçesinde serinlemek için denize giren emekli astsubay Muhsin Halıcı (53), boğuldu.

Olay, Atakum ilçesine bağlı Taflan mevkisinde dün meydana geldi. Samsun İl Jandarma Komutanlığı'ndan emekli Astsubay Kıdemli Başçavuş Muhsin Halıcı, serinlemek için denize girdi. Daha sonra Halıcı'nın akıntıya kapılıp çırpındığını gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri ile cankurtaranlar sevk edildi. Cankurtaranlar tarafından denizden çıkarılan Halıcı, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülüp, tedaviye alındı. Halıcı, yapılan tüm müdahaleye rağmen bu akşam yaşamını yitirdi. Emekli astsubayın cenazesinin memleketi Ankara'da toprağa verileceği belirtildi.