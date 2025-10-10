Emekli Albay Özeller Hakkında Bahçeli'ye Hakaret Suçlamasıyla İddianame Düzenlendi

Sosyal medya paylaşımlarında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik ifadelerde "hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlarını işlediği iddia edilen emekli Albay Orkun Özeller hakkında 8 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, MHP Genel Başkanı Bahçeli "müşteki", Özeller ise "şüpheli" olarak yer aldı.

İddianamede, Bahçeli'nin avukatınca savcılığa sunulan suç duyurusu dilekçesinin özeti aktarıldı.

Dilekçede, Bahçeli'nin milletvekili olması nedeniyle "kamu görevlisi" sıfatına sahip olduğu belirtilerek Özeller'in X hesabından yaptığı paylaşımda, Bahçeli hakkında kullandığı ifadelerine yer verildi.

Bu dilekçeyle Özeller hakkında şikayetçi olunması üzerine soruşturma başlatıldığına dikkat çekilen iddianamede, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şikayet dilekçesini doğrular nitelikte tespitler yapıldığı vurgulandı.

İddianamede, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da Özeller hakkında soruşturma başlatıldığı ancak bunun da benzer paylaşımlarıyla ilgili olduğu, İstanbul'daki dosyada tutuklu olması nedeniyle birlikte yürütülmesinde hukuki yarar bulunduğu gerekçesiyle yetkisizlik kararıyla gönderildiği aktarılarak iki soruşturmanın, aralarında hukuki ve fiili irtibat bulunması nedeniyle birleştirildiği ifade edildi.

Şüpheli Özeller'in söz konusu paylaşımlarıyla eleştiri sınırlarını aştığına, müştekinin kişilik, onur ve haysiyetini küçük düşürecek nitelikte fiil ve olgu isnat ederek, üzerine atılı "hakaret" suçunu farklı zamanlarda aleni şekilde işlediğine işaret edilen iddianamede, şüphelinin belirli bir görüş ve düşünce altında birleşen halkın bir kesimini başka kesimler nezdinde aşağıladığı ve bunlara karşı alenen kin ve düşmanlığa tahrik ettiği" de kaydedildi.

Şüphelinin "kamu görevlisine görevinden dolayı sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile alenen hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlarından 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilen iddianame değerlendirilmek üzere İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.