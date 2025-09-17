(İSTANBUL) - MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye yönelik eleştirileri üzerine gözaltına alınan Emekli Albay Orkun Özeller, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik paylaşımları sonrası "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik", "hakaret" ve "kamu görevlisine hakaret" suçlamalarıyla gözaltına alınan emekli Albay Orkun Özeller tutuklandı.

Kararı duyuran Özeller'in avukatı Doğukan Kozan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Orkun Özeller, İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır. Ancak onun için önemli olan Türk Milletinin vicdanından yansıyan hükümdür!" ifadesini kullandı.

Avukat Kozan, Özeller'in tutuklama öncesi yazdığı notu da paylaştı. Özeller notunda, "Tutuklansam bile biz kazandık. Türk Milleti kazandı. Mutluyum" ifadesini kullandı.

Özeller'in savcılık ifadesinde ise şu ifadeler yer aldı:

"Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. 28 yıl TSK'da görev yaptim ve bu görev süremin tamamı PKK terör örgütü ile mücadeleyle geçti. Görmediğim çatışma kalmadı, kucağımda şehit verdim, arkadaşlarım gazi oldu. Ben icra ettiğim tüm görevleri, tüm operasyonları, tüm çatışmaları devletimin vermiş olduğu emir, görev ve sorumluluklar doğrultusunda yerine getirdim. Bugün kucağımda şehit verdiğim arkadaşlarımın evlatlarına karşı sorumluluk hisseden bir Türk askeriyim.

Başlatılan süreç ile PKK terör örgütü elebaşının meclise davet edilmesi, kendisine kurucu önder denilmesi ve bu bebek katilinin sanki tüm Kürt kökenli vatandaşlarımızın lideriymiş gibi gösterilmesi onun meşru zemine çekilmesi hak verirsiniz ki her Türk evladı gibi benim de kanıma dokunup canımı yakmıştır."