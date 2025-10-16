Emekli Albay Orkun Özeller Hakkında İddianame Kabul Edildi

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) Emekli Albay Orkun Özeller hakkında "kamu görevlisine görevinden dolayı sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile alenen hakaret", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlamalarıyla hazırlanan iddianame İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilerek tutukluluk halinin devamına karar verildi. Özeller, 12 Kasım'da hakim karşısına çıkacak.

"Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin yaptığı açıklamalar nedeniyle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin şikayetçi olmasıyla tutuklanarak Ordu Cezaevi'ne gönderilen ve sonrasında Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde nakledilen Emekli Albay Orkun Özeller'e ilişkin iddianame hazırlandı. İddianamede Özeller'e "kamu görevlisine görevinden dolayı sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile alenen hakaret", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlamaları yöneltildi. İddianame, İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

Tutukuluk halinin devamına karar verildi

İddianameyi kabul eden mahkeme, tensip zaptı düzenleyerek Özeller'in tutukluluk halinin devamına karar verdi. Özeller, ilk kez 12 Kasım'da hakim karşısına çıkacak.