Haberler

Emekli Albay Orkun Özeller Hakkında İddianame Kabul Edildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Emekli Albay Orkun Özeller, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme ve kamu görevlisine hakaret suçlamasıyla tutuklu yargılanacak. İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) Emekli Albay Orkun Özeller hakkında "kamu görevlisine görevinden dolayı sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile alenen hakaret", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlamalarıyla hazırlanan iddianame İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilerek tutukluluk halinin devamına karar verildi. Özeller, 12 Kasım'da hakim karşısına çıkacak.

"Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin yaptığı açıklamalar nedeniyle  MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin şikayetçi olmasıyla tutuklanarak Ordu Cezaevi'ne gönderilen ve sonrasında Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde nakledilen Emekli Albay Orkun Özeller'e ilişkin iddianame hazırlandı. İddianamede Özeller'e "kamu görevlisine görevinden dolayı sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile alenen hakaret", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlamaları yöneltildi. İddianame, İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

Tutukuluk halinin devamına karar verildi

İddianameyi kabul eden mahkeme, tensip zaptı düzenleyerek Özeller'in tutukluluk halinin devamına karar verdi. Özeller, ilk kez 12 Kasım'da hakim karşısına çıkacak.

Kaynak: ANKA / Güncel
Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Eskişehir'de keşfedildi, sırada 5 ilimiz daha var

Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Sırada 5 ilimiz daha var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan Can Borcu final yaptı

Reyting savaşını kaybetti! ATV dizinin fişini çekti
Fabrikada dehşet! Daha 18 yaşında 2 kişiyi hayattan kopardı

Fabrikada dehşet! Daha 18 yaşında 2 kişiyi hayattan kopardı
Kilitli depoda dişlerini kırıp böcek yedirdiler! İşte istenen ceza

Dişlerini kırıp böcek yedirdiler! İşte sanıklara istenen ceza
Şansın böylesi: Küreği vurduğu yerden altın fışkırdı

Şansın böylesi: Küreği vurduğu yerden altın fışkırdı
ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan Can Borcu final yaptı

Reyting savaşını kaybetti! ATV dizinin fişini çekti
İmam nikahında geline 'Eyvah' dedirten soru

İmam nikahında geline "Eyvah" dedirten soru
EPDK'den yeni düzenleme! Başvuru olmadan faturalardan düşürülecek

EPDK'den yeni düzenleme! Başvuru olmadan faturalardan düşürülecek
Emre Belözoğlu'nun İtalya'dan görüştüğü takım ortaya çıktı

İtalya'dan görüştüğü takım duyuruldu! Kabul ederse işi çok zor
Katar'da olaylı maç! Sahaya atılanlar görülmemiş cinsten

Katar'da olaylı maç! Sahaya atılanlar görülmemiş cinsten
Arif Erkin Güzelbeyoğlu hayatını kaybetti

Sanat camiası yasta! Ekranların duayen ismi hayatını kaybetti
2 aylık eşinin boğazını keserek öldüren cani koca hakkında yeni karar

Vicdanları yaralayan karar kaldırıldı
Schumacher'in malikanesinde tecavüz! Avustralyalı yarışçı dostu...

Schumacher'in evinde tecavüz!
Hastanede yaşan savaşı veren Fatih Ürek'in doktorundan yeni açıklama

Entübe edilen Fatih Ürek'ten haber var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.