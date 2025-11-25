Haberler

Emekli Albay Orkun Özeller'den İYİ Parti Genel Başkanı'na Ziyaret

Güncelleme:
Emekli Albay Orkun Özeller, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu ziyarette bulunarak desteklerinden dolayı teşekkür etti.

(ANKARA) - Emekli Albay Orkun Özeller, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'na ziyarette bulundu.

Emekli Albay Orkun Özeller, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu ziyaret etti. Özeller, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Desteklerini esirgemeyen İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Müsavat Dervişoğlu'na teşekkür ziyaretinde bulundum. Ne Mutlu Türküm Diyene"

Kaynak: ANKA / Güncel
Haberler.com
500
title
