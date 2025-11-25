Emekli Albay Orkun Özeller'den İYİ Parti Genel Başkanı'na Ziyaret

(ANKARA) - Emekli Albay Orkun Özeller, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'na ziyarette bulundu.

Emekli Albay Orkun Özeller, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu ziyaret etti. Özeller, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Desteklerini esirgemeyen İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Müsavat Dervişoğlu'na teşekkür ziyaretinde bulundum. Ne Mutlu Türküm Diyene"