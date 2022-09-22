Emek ve Özgürlük İttifakı, Kuruluşunu Cumartesi Günü İstanbul'da İlan Edecek

Emekçi Hareket Partisi (EHP), Emek Partisi (EMEP), HDP, Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF), Türkiye İşçi Partisi (TİP) ve Toplumsal Özgürlük Partisi’nin (TÖP) bir araya gelerek oluşturduğu Emek ve Özgürlük İttifakı, cumartesi günü İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde kuruluşunu ilan ederek yol haritasını açıklayacak.

Emekçi Hareket Partisi (EHP), Emek Partisi (EMEP), HDP, Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF), Türkiye İşçi Partisi (TİP) ve Toplumsal Özgürlük Partisi'nin (TÖP) bir araya gelerek oluşturduğu Emek ve Özgürlük İttifakı, cumartesi günü İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde kuruluşunu ilan ederek yol haritasını açıklayacak.

HDP'nin öncülüğünde EHP, EMEP, SMF, TİP ve TÖP'ün bir araya gelerek oluşturduğu Emek ve Özgürlük İttifakı, cumartesi günü Haliç Kongre Merkezi'nde saat 15.30'da düzenlenecek programla kuruluşunu ilan edecek. Halk buluşmasında, ittifak içindeki siyasi partilerin genel başkanları, sözcüleri ve eş genel başkanları birer konuşma yapacak ve ittifak programının çerçevesi kamuoyuna duyurulacak.