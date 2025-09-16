Haberler

EMEK Partisi'nden Akbelen Ormanı'ndaki Baskın ve Zeytin Ağaçlarının Sökülmesine Tepki

EMEK Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, Akbelen Ormanı'nda yapılan zeytin ağaçlarının sökümüne ve köylülerin gözaltına alınmasına sert tepki gösterdi. Aslan, köylülerin yaşam hakkının feda edilemeyeceğini vurguladı ve doğayı savunmanın önemine dikkat çekti.

(ANKARA) - EMEK Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, "Akbelen'de jandarma ve TOMA eşliğinde yapılan şafak baskınıyla köylülerin gözaltına alınması, zeytinliklerine girilmesi, zeytin ağaçlarının sökülmesi kabul edilemez. Torba yasa ile önleri açılan, önlerine kırmızı halı serilen, YK Enerji, köylülerin yaşamını ve doğayı talan ediyor. İkizköylüler gözaltılar ve baskılarla susturulamaz" dedi.

Milas'taki Akbelen Ormanı'nda sabah erken saatlerde başlayan zeytin ağacı sökümüne EMEK Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan tepki gösterdi. Partinin X hesabından Aslan'ın imzası ile yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Zorbalığa izin vermeyeceğiz, talanı durduracağız! Akbelen'de jandarma ve TOMA eşliğinde yapılan şafak baskınıyla köylülerin gözaltına alınması, zeytinliklerine girilmesi, zeytin ağaçlarının sökülmesi kabul edilemez! Torba yasa ile önleri açılan, önlerine kırmızı halı serilen, YK Enerji, köylülerin yaşamını ve doğayı talan ediyor.

"Bir avuç sermayedar için doğa ve köylülerin yaşam hakkı feda edilemez"

İkizköylüler gözaltılar ve baskılarla susturulamaz! Bir avuç sermayedar için doğa ve köylülerin yaşam hakkı feda edilemez. Zeytin, yaşamdır; Akbelen'de doğayı ve yaşamı savunan köylülerin yanındayız. Bu talanı durduracağız!"

Kaynak: ANKA / Güncel
