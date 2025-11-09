Haberler

Emek Partisi Milletvekili, Kozmetik Fabrikasındaki Patlama İçin Meclis'e Soru Önergesi Verdi

Güncelleme:
Emek Partisi Milletvekili İskender Bayhan, Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki Ravive Kozmetik fabrikasında gerçekleşen patlama ve yangın sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'na sorular yöneltti. 3'ü çocuk 6 kadın işçinin hayatını kaybettiği olayda, fabrikanın denetimleri ve güvenlik önlemleri sorgulandı.

(ANKARA) - Emek Partisi (EMEP) İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan Ravive Kozmetik fabrikasında meydana gelen patlama ve yangına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yanıtlaması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na (TBMM) soru önergesi verdi. Bayhan, "Bu fabrika bugüne kadar denetlendi mi, denetlendiyse neden faaliyetleri durdurulmadı?" diye sordu.

Emek Partisi (EMEP) İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan Ravive Kozmetik fabrikasında, 8 Kasım sabahı meydana gelen patlama ve yangında 3'ü çocuk en az 6 kadın işçinin hayatını kaybetmesi, biri ağır 5 işçinin de yaralanmasıyla sonuçlanan olayı Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı.

Bayhan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yanıtlaması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na (TBMM) soru önergesi verdi.

Bayhan, facianın yaşandığı fabrikanın İŞKUR Dilovası Hizmet Binası'nın hemen yanında bulunduğunu hatırlatarak, çevre halkının daha önce bu işyerinde yangın ve acil durum tedbirlerinin alınmadığı, ayrıca çocuk işçiliği ve sigortasız çalışmanın yaygın olduğu yönünde şikayetlerde bulunduğunu belirtti. Bu uyarıların dikkate alınmadığını, gerekli önlemler yerine getirilmediğini aktaran Bayhan, "Bu fabrika bugüne kadar denetlendi mi, denetlendiyse neden faaliyetleri durdurulmadı?" sorularını yöneltti.

"Çocuk işçiliğine göz yumuluyor, Bakanlık sorumluluktan kaçamaz"

Bayhan, fabrikanın "İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği"ne göre çok tehlikeli sınıfta yer aldığını hatırlatarak, buna rağmen çocuk işçi çalıştırılmasının kabul edilemez olduğunu söyledi. 2025'in "Aile Yılı" ilan edilmesini hatırlatan Bayhan, "Kadın ve çocuklara ucuz iş gücü olma ve iş cinayetlerinde ölmek dışında ne sağladınız?" diye sordu.

İSİG Meclisi verilerine göre yalnızca ekim ayında 169, yılın ilk on ayında ise 1.737 işçinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Bayhan, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu ölümleri engellemek için ne yaptı?" sorusunu yöneltti. Bayhan, on binlerce işçinin imzasıyla Meclis'e sunulan "Barajsız Sendika, Yasaksız Grev, Güvenceli İş" talebine dikkat çekerek, "İş cinayetlerinin önüne geçmek, işçilerin örgütlenme hakkını tanımaktan geçiyor. Bu kanun teklifini destekleyecek misiniz, yoksa bir sonraki katliamı da sessizce mi izleyeceksiniz?" ifadelerini kullandı.

