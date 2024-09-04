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Emek Partisi Milletvekili Fernas Grup Hakkında Soru Önergesi Verdi

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Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, Fernas Grup'a bağlı maden ocağında çalışan işçilerin sendikalı oldukları için işten çıkarılmasını Meclis gündemine taşıdı. Karaca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a işlem yapılıp yapılmadığını sordu.

(TBMM)- Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a AKP'li milletvekilinin sahibi olduğu ve sendikalaştığı için işçileri işten atan Fernas Grup hakkında bir işlem yapılıp yapılmadığını sordu.

Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, AKP Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu'na ait olan, Manisa'nın Soma ilçesinde faaliyet gösteren Fernas Grup'a bağlı maden ocağında çalışan işçilerin sendikalı olduğu için işten çıkarılmasını ve sendikalı olduklarına ilişkin kimlik belgelerinin işveren tarafından paylaşılmasını Meclis gündemine taşıdı. Karaca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Karaca, önergesinde "Bakanlığınız tarafından işçilerin sendikalılık bilgilerinin sermaye gruplarına verildiğine dair iddialar da ilk kez bu olayla ortaya çıkmamıştır" diyerek daha önce de sendikal verilerin Bakanlık tarafından yandaş sendikalara ve patronlara verildiğine dair tartışmaları hatırlattı.

Karaca, Bakan Işıkhan'a şu soruları yöneltti:

"Bakanlığı doğrudan ilgilendiren ve dahası şüphe altında bırakan suçlar silsilesi karşısında açıklama yapmanın ötesinde bir adım atacak mısınız?

Hukukun açıkça çiğnendiği bu durum karşısında şu ana kadar adım atmama sebebiniz patronun iktidarınız mensubu bir milletvekili olması mıdır?

Bakanlığınız, işten atılan işçilerin ve sendika temsilcilerinin kişisel verilerine erişmeye izin veren veri sisteminin hangi kullanıcı tarafından kullanıldığını araştırmış mıdır? İlgili personel hakkında soruşturma başlatılmış mıdır?

İşçilerin sendikal sebeple işten atıldığı somut delillerle açık olmasına ve Bakanlığınız tarafından bilgi sahibi olunduğu ilan edilmesine karşın Bakanlığınız Fernas Grup hakkında bir işlem başlatmış mıdır?

Günlerdir jandarma şiddeti dahil her türlü baskı ve engellemeye maruz kalan işçilerin hak arayışı hakkında bilgi sahibi olmanıza karşın Fernas Grup için neden bir denetmen görevlendirilmemiştir?"

Karaca X sosyal medya hesabından ise yayımladığı videoda da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına seslenerek; "Madem bu bilgileri siz vermediniz, sizin iktidarınızın milletvekili olan patron Nasıroğlu bu bilgileri kimden aldı? Bu bilgilerin dolaşımının yasak olduğunu biliyorsunuz, araştırma yaptınız mı? Soruşturma başlattınız mı?" diye sordu.

" FERNAS'a bir ceza kestiniz mi"

Bakanlığın açıklama yaparak Fernas'taki süreçten haberdar olduğunu teyit ettiğini belirten Karaca "Sendikalaştığı için işten atılan işçilerin ses kaydı gibi somut delilleri ortadayken Fernas'a bir ceza kestiniz mi? Maden gibi ağır, yüksek riskli bir işte çalışan işçilerin günde 10 saat, hiçbir işçi sağlığı ve güvenliği tedbiri alınmadan çalıştırıldığı koşulları gördünüz. Bir denetim yaptınız mı" diye sordu.

Bakanlığın, işçinin çalışma koşullarının, uluslararası sözleşmeler ve yasalarla düzenlenmiş haklarının garantörü olmak zorunda olduğunu belirten Karaca, Bakanlığın "Ben vermedim" deyip kenara çekilemeyeceğini vurguladı.

Madende çalışan işçilerin "Ferhat Nasıroğlu mecliste kanun yapıyor, burada kanunları çiğniyor" sözlerini hatırlatarak "İşte işçi kardeşim işin özü bu. Kanunu yapan da bozan da patron örgütü AKP ve onun sistemi. Senin haklarını çiğneyerek seni açlığa mahkum eden bu kanunları yapan milletvekili, onu denetlemeyen bakan, hakkını arayınca sana jandarma jopu sallatan vali, kaymakam. Tepeden tırnağa patron devleti" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Kaynak: ANKA / Güncel

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