Emek Partisi, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na Destek Verdi

(İSTANBUL) - Emek Partisi (EMEP) İstanbul Milletvekili İskender Bayhan ve İstanbul İl Başkanı Sema Barbaros, polis ablukası altına alınan CHP İstanbul İl Başkanlığı önüne giderek, partililere destek verdi.

Burada konuşan İskender Bayhan, "Sarayın yargı eliyle sürdürdüğü bu darbe süreci halkın genel eylemiyle püskürtülebilir. Bu ablukayı ancak halk kaldırabilir. İstanbul Valisi açıkca OHAL ilan etmiş durumda. Bunu kınıyoruz. Derhal bu hukuksuz karardan vazgeçilmeli" dedi.