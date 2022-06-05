Emek Mahallesi'nde muhtarlık seçimi yapıldı - Haberler

Emek Mahallesi'nde muhtarlık seçimi yapıldı Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde yapılan Emek Mahallesi Muhtarlığı seçimini Celal Sarı kazandı. Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde yapılan Emek Mahallesi Muhtarlığı seçimini Celal Sarı kazandı. Sağlık nedenleriyle muhtarlıktan çekilen Mehmet Canbaz'ın yerine seçilecek muhtarın belirlenmesi için yapılan seçimde 4 aday yarıştı. Şeyhoğlu İlköğretim Okulun'da 7 sandıkta yapılan seçimde 1989 kişi oy kullandı. Celal Sarı, 1251 oy alarak, seçimi önde tamamladı. AA / Mehmet Bayrak - Güncel Güncel Haberler

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