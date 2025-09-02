Emek Günü'nde İşçilerden Trump'a Protesto

ABD'nin birçok kentinde Emek Günü'nde on binlerce işçi, Başkan Trump'ın politikalarını ve milyarderleri protesto etti. Gösterilerde çalışma koşullarının iyileştirilmesi talep edildi.

ABD'nin birçok kentinde geleneksel "Emek Günü"nde on binlerce işçi, Başkan Donald Trump'ın politikalarını ve milyarderleri protesto etti.

ABD basınında çıkan haberlere göre, Boston, Chicago ve New York'un yanı sıra çok sayıda kentte on binlerce işçi, "Emek Günü"nde kitlesel mitingler düzenledi.

Başkan Trump'ın politikalarını ve milyarderleri protesto eden işçiler, çalışma koşullarının da iyileştirilmesini talep etti.

Gösterilere sahne olan kentlerden New York'ta, yüzlerce kişi Trump Tower önünde toplanarak "New York işçi kentidir" sloganı attı.

Florida eyaletinin Tallahassee kentinde düzenlenen gösterilerde ise konuşmacılar adil ücret ve sosyal haklar talep etti.

Maryland eyaletine bağlı Baltimore ve Westminster'da da McKeldin Meydanı'nda toplanan kalabalık, "ABD'deki milyarder hakimiyetini" protesto etti.

Chicago'da ise Belediye Başkanı Brandon Johnson da protestolara katılarak "Chicago'ya federal asker istemiyoruz" sloganları attı.

Johnson, gösterinin ardından, kent polisinin federal askeri devriyeler ve sivil göçmenlik uygulamalarıyla işbirliği yapmasını yasaklayan bir kararname imzaladı.

Action Center on Race and the Economy (Irk ve Ekonomi üzerine Eylem Merkezi) Direktörü Saqib Bhatti, USA Today'e yaptığı açıklamada, gösterilerin "Trump ve milyarderlere karşı muhalefeti göstermek amacıyla" gerçekleştirildiğini söyledi.

Kaynak: AA / Nuri Aydın
