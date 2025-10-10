Emeğin Sultanları Festivali Sultangazi'de Başladı

Sultangazi Belediyesi tarafından düzenlenen, ilçedeki kadınların hazırladığı el yapımı ürünlerin sergilendiği "Emeğin Sultanları Festivali" başladı.

Sanat Sokağı'nda başlayan ve yarın sona erecek festivalde, kadınlar tarafından hazırlanan el yapımı takılar, tekstil ürünleri, seramik ve dekoratif eşyalar gibi birçok ürün ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Festivalin açılış konuşmasını yapan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, kadınların toplumdaki yerine ve çalışmalarının önemine değindi.

Kadının mutlu, huzurlu olduğu yerde ailenin ve ülkenin de mutlu, huzurlu, güçlü olduğunu belirten Dursun, ilçede kadınların meslek edinmesini ve ekonomik hayata katılımını desteklediklerini kaydetti.

Dursun, "Sultangazi'de 200 branşta kadınlara yönelik hizmet üretiyoruz. Bu çalışmaların hepsinin özünde, değerli bir birey olan kadını çok daha değerli bir hale getirmek var. Birçok alanda onları meslek edinecek hale getirmek için dersler veriyoruz, çalışmalar yapıyoruz." dedi.

AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer de festivalin güzelliğine vurgu yaparak, kadınlara alan açıldığında ne kadar üretken olduklarını gördüklerini belirtti.

Demirer, kadınların hayata ve topluma katılması, üretmesi, değer oluşturması noktasında parti olarak çok yol katettiklerini söyledi.

Festivalin açılış programına, İstanbul Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer, AK Parti İstanbul Milletvekili Rabia İlhan ve çok sayıda davetli de katıldı.