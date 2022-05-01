ZONGULDAK - "Emeğin kenti" Zonguldak'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı

"Kömür kent" olarak adlandırılan Zonguldak'ta, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı.

Kutlamalar kapsamında, İstasyon Caddesi'nde toplanan sendika, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti üyeleri, kent merkezindeki Madenci Anıtı önündeki alana sloganlar atarak yürüdü.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, burada yaptığı konuşmada, 1 Mayıs'ın yaşamını emeğiyle sürdürenlerin hak arama ve mücadele günü olduğunu söyledi.

İşçi ve emekçi olmanın ortak paydasında buluştuklarını belirten Yeşil, "Birlik, beraberlik, dayanışma, mücadele ve demokrasi kültürümüzü, işimize, geleceğimize, ülkemize ve milletimize sahip çıkma geleneğimizi her türlü güçlüğe rağmen sürdürüyoruz, sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

"Türkiye'nin, stratejik bir ürün olan taş kömürünü ithal etme lüksü yoktur." diyen Yeşil, "Demir çelik fabrikalarımızın yüksek fırınlarını çalıştırmak, sanayimizin çarklarını döndürebilmek için havzamızdaki öz kaynağımız taş kömürüne ihtiyaç olduğu açıktır. Türkiye Taşkömürü Kurumu, taş kömürü üretimini artırarak ülkemize ve milletimize daha çok hizmet eder duruma getirilmelidir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından etkinlik konserle devam etti.

Kutlamalara, Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül de katıldı.

Öte yandan, kutlama öncesi İstasyon Caddesi'nden alana doğru kortej yürüyüşü yapan gruptakilerden Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) üyeleri, programın sunucusuna yönelik pankart açmak istedi. Bunun üzerine GMİS ile Eğitim-Sen üyeleri arasında kısa süreli arbede yaşandı. Güvenlik güçleri ve CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş'ın araya girmesiyle gerginlik sona erdi.