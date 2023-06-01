EMARÇEB, Türkiye'de Şehirleşme ve Deprem Gerçeği Çalıştayı Düzenledi

Ege ve Marmara Çevreci Belediyeler Birliği (EMARÇEB) tarafından Marmaris'te düzenlenen 'Türkiye'de Şehirleşme ve Deprem Gerçeği' çalıştayında belediye başkanları ve uzmanlar deprem gerçeğini konuştu.

Ege ve Marmara Çevreci Belediyeler Birliği (EMARÇEB) tarafından Marmaris'te düzenlenen ' Türkiye'de Şehirleşme ve Deprem Gerçeği' çalıştayında belediye başkanları ve uzmanlar deprem gerçeğini konuştu.

EMARÇEB tarafından düzenlenen ' Türkiye'de Şehirleşme ve Deprem Gerçeği' çalıştayı Marmaris'te yapıldı. Türkiye'nin deprem kuşağında olduğunu bir kez daha vurgulamak, depremler karşısında çaresiz kalmamak ve şehirleşme anlayışını değiştirmek amacıyla yürütülen çalıştaya birlik üyesi olan Marmaris Belediyesi ev sahipliği yaptı.

Çalıştaya; ODTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erdin Bozkurt, Şehir Plancısı Menşure Işık, TMMOB İzmir Çevre Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Tanyeri, ODTÜ Sosyal Bilimler Fakültesi Sosyoloji Öğretim Üyesi, Prof. Dr. H. Sibel Kalaycıoğlu'nun birer sunum yaptığı çalıştaya belediye başkanları, meclis üyeleri ve belediyelerin ilgili birim çalışanları katıldı.

Turunç'ta bir otelde düzenlenen çalıştayın açılış konuşmasını yapan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, şunları söyledi:

"6 Şubat'tan sonra yaşadıklarımız Gölcük, Van, İzmir depremlerinden hiç ders almadığımızı gösteriyor. Hiç zaman kaybetmeden, 6 Şubat depremlerini unutmadan çalışmalarımıza devam etmeliyiz. Yalnız bunun bir devlet politikası olması gerekmektedir. Devlet ve vatandaş herkesin bu bilinçte olması gerekir."

EMARÇEB Başkanı ve Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan ise şöyle konuştu:

"Şehirlerin, deprem, sel, yangın gibi felaketler karşısında risk analizinin yapılarak buna göre yapılaşma ve nüfus yoğunluğunun düzenlenmesi gereklidir. Deprem öncesi gibi deprem sonrası ayrıca ele alınması gereken bir konudur. Zaman bizim öngörümüzü, ileri görüşümüzü, perspektifimizi konuşturma zamanıdır. Bu da şüphesiz bu tür toplantılardaki deneyim, paylaşım ve kazanımlarımızla olacaktır."

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yaşandığı yerlerden olan Nurhak Belediye Başkanı İlhami Bozan ise yaşadıkları deneyimi anlattı. Bozan, belediyelerin desteğiyle yaralarını sarmaya çalıştıklarını belirtti.