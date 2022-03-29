EMANET ALDIĞI 15 BİN LİRALIK MALZEMESİ ÇALINAN TESİSATÇI HIRSIZDAN RİCADA BULUNDU: LÜTFEN MALZEMELERİ GERİ VER

ERZURUM (DHA) - ERZURUM'da bir kurumda teknik servis görevlisi olarak çalışan Abdulselim Çakar'ın mesai saatleri dışında sıhhi tesisatçılık yapmak için kullandığı aletlerle birlikte arkadaşından ödünç aldığı 8 bin liralık malzemesi çalındı. Hırsızdan ricada bulunan Çakar, "Emanet olan malzemeyi çalarak bizi emanete hıyanet ettirdiler. Lütfen emanet olan malzememi geri verin" dedi.

Erzurum'da bir kurumun teknik servis bölümünde çalışan Abdulselim Çakar, boş vakitlerinde sıhhi tesisatçılık yapmak için arkadaşından 8 bin lira değerindeki kaynak aparat setini ödünç aldı. Çakar'ın depo olarak kullandığı evinin alt katı, 14 Mart günü kimliği belirsiz kişi tarafından soyuldu. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda, depoya giren bir kişi çuvalın içine koyduğu malzemelerle bölgeden uzaklaştı.

Sabah saatlerinde uyandığında depodaki malzemelerin çalındığını gören Abdulselim Çakar, durumu polise bildirdi. Güvenlik kamerası görüntülerini de teslim eden Çakar, 15 dakikada depoyu soyan hırsızın bir an evvel yakalanmasını istedi. Hırsızın genelde kiloda hafif pahada ağır malzemeleri seçtiğini söyleyen Abdulselim Çakar, "Hilti, matkap, enerji kabloları, çanta, kaynak makinesi fiyatı pahalı olan ne varsa götürmüş. Bu malzemelerin içinden fiyatı 8 bin lira olan kaynak aparat setini de iş yapmak için bir ağabeyimden ödünç olarak almıştım. İmkanım da el vermiyor ki adamın malzemesinin götürüp iade edeyim. Bu şekilde olmaz biraz merhamet. Merhametli olun ya. Sahibi de bilmiyor malzemelerin çalındığını, nasıl diyeceğim? Ne anlatacağım? Emanete hıyanet ettirdiler. Dostlarımıza karşı bizi mahcup ettiler. Olan olmuştur, ama elamet olan malzememi lütfen geri getirin" diye konuştu.(DHA)