EMA, Pfizer-BioNTech aşısının 5-11 yaş için takviye başvurusunu değerlendiriyor - Haberler

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EMA, Pfizer-BioNTech aşısının 5-11 yaş için takviye başvurusunu değerlendiriyor

AA - Ömer Tuğrul Çam - Güncel
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EMA, Pfizer-BioNTech aşısının 5-11 yaş için takviye başvurusunu değerlendiriyor

Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Kurumu (EMA), Kovid-19'a karşı geliştirilen Pfizer-BioNTech aşısının 5-11 yaş grubunda takviye doz olarak kullanımı için yapılan başvuruyu değerlendirmeye başladı.

Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Kurumu (EMA), Kovid-19'a karşı geliştirilen Pfizer-BioNTech aşısının 5-11 yaş grubunda takviye doz olarak kullanımı için yapılan başvuruyu değerlendirmeye başladı.

EMA'nın internet sitesinde, şirketin 5-11 yaşındaki çocuklarda takviye doz için başvuru yaptığı değerlendirmenin başladığı bilgisine yer verildi.

EMA, aşının 5-11 yaş aralığı için güvenilir olduğunu ve kullanılabileceğini Kasım 2021'de duyurmuştu.

ABD'de aşının 5-11 yaş grubundaki çocuklarda takviye doz uygulamasında kullanılabileceğine dair onay dün çıkmıştı.

ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), Pfizer-BioNTech aşısının ilk iki doz aşılamadan 5 ay sonra takviye dozunun bu yaş grubundakilere verilebileceğini bildirmişti.

AA / Ömer Tuğrul Çam - Güncel

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