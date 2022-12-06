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Elyaf yüklü tır devrildi

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Devrilen tırdan görüntü Ardahan-Kars kara yolu Tırdaki malzemelerin taşınması ARDAHAN - Ardahan'da meydana gelen iki ayrı tır kazasında 3 kişi yaralandı.

Devrilen tırdan görüntü

Ardahan-Kars kara yolu

Tırdaki malzemelerin taşınması ARDAHAN - Ardahan'da meydana gelen iki ayrı tır kazasında 3 kişi yaralandı.

Ardahan-Kars kara yolunda Ardahan istikametinde seyreden sürücüsü öğrenilemeyen 34 ETY 247 plakalı elyaf yüklü tır, Çatak mevkisinde devrildi.

Sürücüsünün yaralandığı kazada, tırdaki elyaf malzemeleri bölgeye getirilen başka bir tıra taşındı.

Damal-Posof kara yolunun Seyitören köyü mevkisinde ise B.J idaresindeki 27 AC 803 plakalı tırın fireni patladı.

Seyitören köyü yoluna girerek duran tırda, hafif yaralanan sürücü ve tırdaki A.M, Ardahan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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