ElvedaBaşkanım etiketiyle 'Teşkilat' dizisi sosyal medyaya yine damgasını vurdu

'Teşkilat', aksiyon dolu heyecanlı sahneleri ve görkemli prodüksiyonu ile büyük beğeni toplarken #ElvedaBaşkanım etiketiyle de sosyal medyaya da damgasını vurdu.

Teşkilat'ın dün akşam yayınlanan bölümünde neler oldu:

Hava savunma sistemlerinin SİHA'ları tespit etmesiyle SİHA'lar geri çekilmek zorunda kaldı. Korumasız kalan ekipten Serdar, Halit, Hulki ve Hakkı teröristlerle çatışırken diğer yanda Zehra, Pınar ve Sermet, Mete Başkan'ı hayatta tutabilmek için Ankara'ya yetiştirmeye çalıştı. Özel harekatın gelişiyle ekip cendereden çıkmayı başardı ancak, bu sırada Mete Başkan hayata gözlerini yumdu.

Mete Başkan'ın ölümüyle derin bir üzüntü yaşayan ekip, büyük bir operasyon başlattı. Ekip bu suikaste karışan kim varsa hepsini tek tek ortadan kaldırmak ve Mete Başkan'ın intikamını almak için harekete geçti. Bu durum, Tövbekar'a da tövbesini bozdurdu. Yapılan operasyonların haberini alan Yıldırım sıranın kendisine geldiğini düşünerek önlem almaya çabaladı.

Mete Başkan'ın bıraktığı mektup, tüm ekibi duygularıyla yüzleştirdi. Serdar ise Mete'nin odasında bulduklarıyla geçmişinin kapılarını aralamaya başladı.

Bültenler / Güncel