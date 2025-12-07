Sanatçı Elvan Alpay'ın 'Panta Rhei / İşler – Works 2021–2025' sergisi, İstanbul'da sanatseverlerle buluştu

Sanatçı Elvan Alpay'ın son beş yılda ürettiği yeni işlerinden oluşan "Panta Rhei / İşler – Works 2021–2025" sergisi, Sevil Dolmacı Gallery'de ziyarete açıldı.

Galeriden yapılan açıklamaya göre, başlığını Herakleitos'un "her şey akar" ifadesinden alan sergi, akışı yalnızca bir metafor olarak değil, maddenin doğasına içkin bir davranış biçimi olarak odaklanıyor.

Sergi, sanatçının 2021 sonrasında ürettiği yapıtların ilk kez bir arada görülebileceği bütüncül bir seçki sunuyor. Yusufçukların hız fiziği, mantarların yeraltı zekası, yaprak damarlarının haritaları ve ışık huzmeleri serginin dünyasını oluşturuyor.

Sergiden öte bir deney alanı olarak belirtilen "Panta Rhei / İşler – Works 2021–2025", 3 Ocak 2026'ya kadar ziyarete açık olacak.

Elvan Alpay'ın sergideki eserlerine dair katalog yazısını ise Levent Yılmaz kaleme aldı.

Ayrıca 2006 Pekin Bienali Büyük Ödülü'nün sahibi sanatçının yapıtları bugün Fondation Cartier (Paris), Mitsubishi Foundation (Tokyo) ve Odunpazarı Modern Müze'nin (Eskişehir) yanı sıra Koç, Sabancı, Eczacıbaşı, Akbank, Alarko, QNB Finansbank, Yıldız Holding, Arçelik, Boyner, ENKA ve TurkishBank gibi önemli koleksiyonlarda yer alıyor.