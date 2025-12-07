Haberler

Sanatçı Elvan Alpay'ın "Panta Rhei / İşler – Works 2021–2025" sergisi, İstanbul'da sanatseverlerle buluştu

Sanatçı Elvan Alpay'ın 'Panta Rhei / İşler – Works 2021–2025' sergisi, İstanbul'da sanatseverlerle buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sanatçı Elvan Alpay'ın son beş yılda ürettiği eserlerden oluşan 'Panta Rhei / İşler – Works 2021–2025' sergisi, Sevil Dolmacı Gallery'de ziyaretçilerini bekliyor. Sergi, Herakleitos'un 'her şey akar' ifadesinden ilham alarak maddenin doğasını ve akışın metaforik anlamını araştırıyor.

Sanatçı Elvan Alpay'ın son beş yılda ürettiği yeni işlerinden oluşan "Panta Rhei / İşler – Works 2021–2025" sergisi, Sevil Dolmacı Gallery'de ziyarete açıldı.

Galeriden yapılan açıklamaya göre, başlığını Herakleitos'un "her şey akar" ifadesinden alan sergi, akışı yalnızca bir metafor olarak değil, maddenin doğasına içkin bir davranış biçimi olarak odaklanıyor.

Sergi, sanatçının 2021 sonrasında ürettiği yapıtların ilk kez bir arada görülebileceği bütüncül bir seçki sunuyor. Yusufçukların hız fiziği, mantarların yeraltı zekası, yaprak damarlarının haritaları ve ışık huzmeleri serginin dünyasını oluşturuyor.

Sergiden öte bir deney alanı olarak belirtilen "Panta Rhei / İşler – Works 2021–2025", 3 Ocak 2026'ya kadar ziyarete açık olacak.

Elvan Alpay'ın sergideki eserlerine dair katalog yazısını ise Levent Yılmaz kaleme aldı.

Ayrıca 2006 Pekin Bienali Büyük Ödülü'nün sahibi sanatçının yapıtları bugün Fondation Cartier (Paris), Mitsubishi Foundation (Tokyo) ve Odunpazarı Modern Müze'nin (Eskişehir) yanı sıra Koç, Sabancı, Eczacıbaşı, Akbank, Alarko, QNB Finansbank, Yıldız Holding, Arçelik, Boyner, ENKA ve TurkishBank gibi önemli koleksiyonlarda yer alıyor.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel
Darbe girişiminde sıcak gelişme! 4 ülke asker gönderdi, savaş uçakları havadan vurdu

4 ülkeyi harekete geçiren görüntü! Bölgeye onlarca asker gönderdiler
Türkiye'nin yanı başında kirli oyun! Netanyahu planını açık açık söyledi

Türkiye'nin yanı başında kirli oyun! Planını açık açık söyledi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Muğla'da şap hastalığı nedeniyle 11 mahalle karantinaya alındı

O kentimizde çok sayıda mahalle karantinaya alındı
30 yıl önce biri yaptı ve ortadan kayboldu! Toplayan hem satıyor hem şifa buluyor

30 yıl önce biri yaptı ve ortadan kayboldu! Toplayan hem satıyor hem şifa buluyor
Fenerbahçe, Jasikevicius ile anlaşmaya vardı

Fenerbahçe'de mutlu son! 2+1 yıllık imza atılıyor
Öğrenciye ÖTV'siz akıllı telefon! Modeller belli oldu, tek bir şart var

Öğrencilere ÖTV'siz telefon! Modeller belli oldu, tek bir şart var
Muğla'da şap hastalığı nedeniyle 11 mahalle karantinaya alındı

O kentimizde çok sayıda mahalle karantinaya alındı
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Lincoln Henrique'nin üvey kızı, Türk futbolcuyla evlendi

Brezilya'dan geldi, 18 yaşına girer girmez Türk futbolcu ile evlendi
41 yıla hükümlü firari, kapıda polisi görünce intihara kalkıştı

41 yıl ile aranıyordu! Kapıda polisi görünce intihara kalkıştı
Trump, barış ödülünü gözünün önünden ayırmıyor

Stallone bile geri planda kaldı, fotoğraftaki detay dikkat çekti
Salah gemileri yaktı! Liverpool'da bir devir kapanıyor

Gemileri yaktı! Dünya bu açıklamasını konuşuyor
39 yaşındaki Sergio Ramos, Monterrey'e veda etti

Sergio Ramos veda etti
Ülkeyi sarsan darbe girişimi! Askerler soluğu devlet televizyonunda aldı

Ülke şokta! Televizyon kanalını değiştiren askerleri karşısında gördü
Hakeme hakaret eden Paulo Fonseca, 9 ay sonra takımının başında

Hakeme hakaret etmişti! Ünlü teknik adam 9 ay sonra takıma geri döndü
Sevgilisinin 'Çocuğun olmuyor' diyerek terk ettiği Mika Raun, anne olmak için eğitime başladı

Ünlü sosyal medya fenomeninden çok konuşulacak bir paylaşım geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.