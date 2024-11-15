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Elon Musk ve İran BM Temsilcisi Arasında Kritik Görüşme

Elon Musk ve İran BM Temsilcisi Arasında Kritik Görüşme
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Elon Musk, İran'ın BM Daimi Temsilcisi Amir Said İravani ile görüştü; İran ve ABD arasındaki gerilimi azaltma yolları ele alındı. Görüşme, Trump döneminde yaşanan fiaskların ardından yeni bir diyalog zemini oluşturma çabası olarak değerlendiriliyor.

(ANKARA) - ABD medyasında, Donald Trump'ın seçim kampanyasında en büyük destekçilerinden biri olan teknoloji zengini Elon Musk'ın, İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Amir Said İravani ile pazartesi günü bir saatten fazla süren bir görüşmede İran ve ABD arasındaki gerilimi azaltmanın yolları üzerine görüştüğü haberi yer aldı.

ABD medyasında yer alan bir habere göre, iki İranlı yetkili, ABD Başkanlık görevini 20 Ocak'ta devralacak Donald Trump'ın yakın danışmanlarından Elon Musk, Pazartesi günü New York'ta İran'ın BM Daimi Temsilcisi Amir Said İravani ile bir araya geldiğini belirtti.

Musk'ın talebi üzerine gerçekleştirilen görüşmede, İran ve ABD arasındaki gerilimin nasıl azaltılabileceği konusunun ele alındığı aktarıldı. ABD medyasındaki habere göre, İravani'nin toplantı sırasında Musk'a "Hazine'den yaptırım muafiyeti alması ve bazı işlerini Tahran'a getirmesi gerektiğini" söylediği ifade edildi.

İki İranlı yetkilinin ifadelerine göre, Musk ile yapılan toplantı, İran için geçici bir çözüm sağladı ve doğrudan bir Amerikalı yetkiliyle görüşmekten kaçınmasına olanak tanıdı.

Ne olmuştu?

Trump, ilk döneminde ABD'yi İran ile dünya güçleri arasında 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan çekerek anlaşmayı "asla yapılmaması gereken tek taraflı korkunç bir anlaşma" olarak nitelendirerek, İran'ın petrol gelirlerine ve uluslararası bankacılık işlemlerine sert ekonomik yaptırımlar getirmişti. Trump ayrıca 2020 yılında İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Irak'ta öldürülmesi emrini vermişti.

Buna karşılık İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Trump yönetimiyle her türlü müzakereyi yasaklamıştı. İranlı yetkililer ise Süleymani'nin öldürülmesinin intikamını almaya yemin etmişti. Federal savcılar geçen hafta bir mahkeme dosyasında İran'ın seçimlerden önce Bay Trump'a suikast planladığını söylemişti. İran, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etmişti.

Kaynak: ANKA / Güncel
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