Elon Musk, Twitter'ı tehdit etti: Anlaşmayı iptal edebilirim - Haberler

Elon Musk ve Twitter arasındaki ipler kopma noktasına geldi. Bir süre önce şirketten bot ve spam hesaplar ile ilgili olarak daha detaylı bir rapor istediğini söyleyen Tesla CEO' Su, şimdi de detaylı bilgi verilmemesi halinde Twitter anlaşmasından çekileceğini açıkladı. Elon Musk, Twitter'ı satın almayacak mı?

Elon Musk, spam ve sahte hesaplar üzerinden Twitter'ı karaladı

Elon Musk, Twitter'ın mali raporlarında sunduğundan daha fazla spam ve sahte hesabı barındırdığına dair iddiasını defalarca tekrarladı. Hatta en son, bu hesaplar açıkça ortaya konmadığı için Twitter anlaşmasını askıya aldığını söyledi. Şimdi ise platformu spam ve sahte hesaplar üzerinden tehdit etti.

teklifinin süresi doldu: Satın alacak mı?

Tesla CEO'su, hukuk görevlisi aracılığıyla Twitter'a gönderdiği son mektupta, platformdaki hesapların yüzde kaçının gerçek kişilere ait olduğu konusunda daha fazla bilgi istediğini belirtti. Tesla CEO'su, spam ve bot hesaplar ile ilgili iddiasının açıkça ne kadar ciddi olduğunu da ortaya koymuş oldu.

Twitter yönetimi daha önce Musk'ı memnun etmek için bir analiz aracı önerisi yapmıştı. Fakat milyarder isim, Twitter'ın test araçlarının "oldukça dikkatsiz" olduğunu söyleyerek reddetti. Elon Musk, Twitter analizleri yerine gerçek rakamları öğrenmek istediğini belirtti.

Satın almayla ilgili son dosyada, Musk'ın "229 milyon hesabından kaçının sahte olduğunu" öğrenmek istediği ifade edildi. Kullanıcılara dair bilgilerin kendisine verilmemesi halinde ise anlaşmayı tamamen iptal edebileceğini belirtti. Yani 44 milyar dolarlık satın alma, Elon Musk'ın memnun kalıp kalmamasına bağlı.

Ayrıca satın alma dosyasına göre Tesla CEO'sunun temsilcileri, anlaşmadan geri çekilebilir. Musk'ın istediği bilgilerin sağlanmaması durumunda "Twitter'ın birleşme sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerinin açık ihlali" sonucuna varacaklar.

Bu tehdide ek olarak bir süre önce Twitter'dan gelen açıklamaya göre, 44 milyar dolarlık satın alma teklifi için bekleme süresi sona ermişti. Elon Musk'ın, HSR Antitröst Yasası kapsamında karar vermek için süresi dolduğu belirtilmişti.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Shiftdelete / Güncel