Elon Musk, Twitter hissedarı tarafından dava edildi! İşte nedeni - Haberler

Elon Musk, Twitter satın alma işlemlerini askıya aldıktan sonra hisselerine hızlı bir düşüş yaşadı. Twitter hissedarları durumdan rahatsız olarak Elon Musk'ın Twitter hisselerini düşürdüğü için kendisine dava açtı. Hissedarlarından bir tanesi daha hisse satın aldıktan sonra geç açıklama yaparak hisseleri düşük tuttuğu için dava açmıştı. Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

Twitter hissedarı, Elon Musk'ın hisseleri manipüle ettiğini düşünüyor!

Elon Musk Twitter'dan hisse satın aldıktan sonra tamamına sahip olmak için bazı girişimlerde bulundu. Bu girişim Twitter hissedarının onu dava etmesinden hemen sonra gerçekleşti. İlk olarak Elon Musk'ın satın almasını istemeyen Twitter Yönetim Kurulu, daha sonra kabul ederek anlaşmaya oturdu. Ünlü iş insanı, Twitter'da oldukça fazla sahte hesap olduğunu ve bunların temizlenmesi gerektiğini açıkladı. Çünkü Elon Musk, platformdaki kişilerin yeterince özgür olması için kimlik doğrulama sistemi getirmek istiyor.

Twitter ise sahte hesapların yalnızca yüzde 5 olduğunu belirtti. Araştırmalar sonucunda bu verinin aslında daha fazla olduğu ortaya çıktı. Elon Musk ise bunun ardından Twitter satın alma işlemlerini askıya aldı. Hisseleri düşen şirketin yatırımcıları bu durumdan rahatsız oldu. Bu yüzden bir Twitter yatırımcısı Elon Musk'ı hisseleri manipüle ettiği gerekçesiyle dava etti.

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Elon Musk, Twitter hesabı üzerinden sık sık platformun eksiklikleri ve algoritmasıyla ilgili tweet atıyor. Satın alma işlemlerinin yanına bir de bunlar eklenince yatırımcılar Elon Musk'ın hisseleriyle oynadığını düşünüyor.

Elon Musk'ı dava eden hissedarın avukatlarından biri şikayetten atıfta bulunarak California yasasının piyasa manipülasyonunu yasakladığını belirterek şikayet ettikleri konunun tam da bu olduğunu belirtti.

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Twitter hissedarı Elon Musk'a dava açmakta haklı mı? Düşüncelerinizi Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.

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