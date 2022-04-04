Elon Musk, Twitter'da yüzde 9,2'lik hisse satın aldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Elon Musk, Twitter'da yüzde 9,2'lik hisse satın aldı

AA - Emel Öz - Güncel
 - Güncelleme:
Elon Musk, Twitter'da yüzde 9,2'lik hisse satın aldı

Amerikalı elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, sosyal medya devi Twitter'da yüzde 9,2'lik "pasif hisse" satın aldı.

Amerikalı elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, sosyal medya devi Twitter'da yüzde 9,2'lik "pasif hisse" satın aldı.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Elon Musk'ın Twitter'da yüzde 9,2'lik hisse aldığını duyurdu.

Bu gelişmenin ardından Twitter hisseleri, seans öncesi işlemlerde yüzde 26 yükseliş kaydetti.

Twitter'i aktif şekilde kullanan Musk'ın platformda 80 milyondan fazla takipçisi bulunuyor.

Musk, geçen ay sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Twitter'ın ifade özgürlüğü yaklaşımından dolayı yeni bir sosyal medya platformu kurabileceğinin sinyalini vermişti.

AA / Emel Öz - Güncel

Elon Musk, Otomobil, Twitter, Medya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title