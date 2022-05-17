Elon Musk, Twitter anlaşması için gerekli şartlarını belirtti! - Haberler

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk'ın sansasyonel bir şekilde Twitter'ı 44 milyar dolara satın alma girişimi, hala gündemi belirlemeye devam ediyor. İlk olarak yüzde 9,2'lik bir hissesini satın aldığı platformun tamamını alma işlemi, görünüşe göre bazı şartlara bağlı görünüyor.

Sahte ve spam hesaplar, Twitter'ın iddia ettiğinin 4 katı

Elon Musk'ın Twitter'ı satın alma teklifi şirket tarafından kabul edildi. Ancak şu anda işlem resmiyete dökülemiyor. Şirketin sahte ve spam hesaplarla ilgili yaptığı açıklama, görünüşe göre Musk'ı tatmin etmedi. Öyle ki Tesla CEO' Su, platformdaki sahte ve spam hesapların toplam kullanıcıların yüzde 5'inden daha az olması gerektiğini düşünüyor.

Elon Musk'tan Twitter CEO'suna hakaret niteliğinde cevap!

Elon Musk, bir süredir askıda duran satın alma işlemi için şartlarını açıkladı. Yine her zaman olduğu gibi Twitter üzerinden açıklama yapan iş insanı, şartlarını açıkladı. Buna göre Musk, platformun gerçek sahte ve spam verilerini açıklayana kadar anlaşma olmayacağını söyledi. İş insanı, Tweet'inde şu ifadelere yer verdi.

Yüzde 20 sahte ve spam hesaplar, Twitter'ın iddia ettiğinin 4 katı ise çok daha yüksek olabilir. Teklifim, Twitter'ın SEC dosyalarının doğru olmasına dayanıyordu. Dün, Twitter'ın CEO'su yüzde 5'ten az olduğunun kanıtını göstermeyi açıkça reddetti. Bu açıklama gelmeden anlaşma ilerleyemez.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde SparkToro ve Followerwonk firmaları, Twitter'daki sahte ve spam hesaplarına dair bir veri paylaştı. Elon Musk'ın Twitter şirketinin açıklamasına güvenmemesi üzerine hazırlanan rapora göre platformda yüzde 19,42'lik bir sahte hesap oranı bulunuyor.

Sizce Elon Musk Twitter'ı satın alacak mı? Lütfen görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşınız.

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