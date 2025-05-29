Elon Musk, Trump Danışmanlığından Ayrıldı

NEW YORK, 29 Mayıs (Xinhua) -- Tesla CEO'su Elon Musk, ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanı olarak yürüttüğü görevinden ayrıldığını duyurdu.

Musk, çarşamba günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Özel hükümet çalışanı olarak planlanan görev sürem sona ermiş bulunuyor. Başkan Trump'a bana verdiği savurgan harcamaları azaltma fırsatı için teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Musk, "Hükümet Verimliliği Bakanlığı misyonu, hükümet genelinde bir yaşam biçimi haline gelerek zaman içinde daha da güçlenecektir" ifadelerini kullandı.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, çarşamba günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Elon Musk ve tüm Hükümet Verimliliği Bakanlığı ekibi, federal hükümet genelinde israf, dolandırıcılık ve suistimali ortaya çıkararak inanılmaz bir iş çıkardı" dedi. Musk'a çalışmaları için teşekkür eden Johnson, gelecekte daha fazla harcama kesintisi yapma sözü verdi.

Zamanını yeniden Tesla ve roket üreticisi SpaceX gibi şirketlere ayırmayı planlayan Musk daha önce yaptığı açıklamada "yeterince harcama yaptığı" için siyasi harcamalardan uzak duracağını ifade etmişti.

Musk, salı günü CBS News'e verdiği söyleşide Trump'ın "Tek, Büyük, Güzel Yasa Tasarısı'nı vergi indirimleri ve sıkılaştırılmış göçmenlikle mücadele uygulamalarının bir karışımı olarak eleştirmiş ve tasarıyı federal açığı artıran ve Hükümet Verimliliği Bakanlığı'nın "çalışmalarını baltalayan devasa bir harcama tasarısı" olarak nitelendirmişti.

Trump ise çarşamba günü yaptığı açıklamada tasarısını savunarak, "Bazı yönlerinden memnun değilim, ama diğer yönleri beni heyecanlandırıyor" dedi.