Elon Musk, Tesla çalışanlarını uyardı! - Haberler

Tesla CEO'su Elon Musk bir süredir gündemde olmaya devam ediyor. Twitter'ı satın almasının ardından Musk son zamanlarda da Tesla çalışanlarının işten çıkarılması konusunda sık sık karşımıza çıkıyor. Çalışanların uzaktan çalışmasına karşı olan CEO, birçok çalışanını üstü kapalı olarak işten çıkarma ile tehdit etmişti. Yeni gelişmenin ardından Tesla çalışanları daha fazla çalışacak gibi görünüyor.

Tesla çalışanlarını fazla mesai bekliyor

Elon Musk geçtiğimiz hafta şirket çalışanları ile bir toplantı düzenledi. Toplantıda Tesla'nın çeyrek sonundaki teslimatlar masaya yatırıldı. Çalışanlarını bu yoğun dönem karşısında uyaran Elon Musk, daha fazla çalışmaları gerektiğini dile getirdi.

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Elektrikli otomobil üreticisi özellikle çeyrek sonunda yaşanan bu yoğunluktan kaçmaya çalışıyor. Ancak şirketin izlediği özel politika nedeniyle bu durum kaçınılmaz oluyor. Tesla diğer otomobil üreticilerinden farklı bir teslimat politikası izliyor.

Diğer şirketler araçlarını dağıtmak için bağımsız bayilere yönelirken Tesla'nın tamamen kendine özgü bir teslimat sistemi bulunuyor. Tesla, doğrudan müşterilere satış yaptığı için araç alıcıya teslim edilene kadar tamamen şirketin sorumluluğunda yer alıyor.

Bu yüzden teslimat süreleri elektrikli otomobil üreticisi için büyük önem taşıyor. Çünkü Tesla, müşteri arabayı teslim alana kadar herhangi bir ödeme alamıyor. Bu da şirkete önemli bir finansal yük getiriyor. Teslimatların gecikmesi durumunda ise bu yük bir kat daha artıyor.

Tesla bu nedenle yılın başlarında Fremont fabrikasında ve Gigafactory Şanghay'da öncelkle ihraç edilecek araçlara öncelik verdi. Yerel teslimatlar ise bu tesislerde ilk etapta ikinci planda kaldı. Tesla böylelikle özellikle sene sonunda oluşabilecek teslimat yükünden kurtulmayı hedefliyor.

Elon Musk, bu teslimat dalgasının ne zaman biteceğine dair gelen bir Tesla çalışanının sorusunu ise şu şekilde yanıtladı:

Bu durum 2008 yılının son çeyreğinden beri devam ediyor. Çeyrek sonlarının zorlu olmasına neden olan bir şeyler var gibi görünüyor ve bu sene de bir istisna olmayacak. Bu sene özellikle Şangay'da yaşanan COVID-19 kısıtlamaları nedeniyle sıkıntı yaşadık. Bu çeyreğin başlarında Şangay'daki fabrika kapatıldı. Ancak şimdi tam üretime geçebiliyoruz. Bu çeyrek oldukça yoğun olacak.

Musk ilerleyen dönemde bu sıkıntıları daha az yaşayacaklarını dile getirdi. Şangay'daki Gigafactory'deki üretimin artması ile birlikte bu sıkıntıların kademeli olarak düşmesi bekleniyor. Peki siz Elon Musk ve Tesla hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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