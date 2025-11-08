Elon Musk'tan Türk Tasarımcıya Övgü

Yapay zeka şirketi xAI'ın Üst Yöneticisi (CEO) ABD'li milyarder Elon Musk, Türk tasarımcı Doğan Ural'ın, yapay zeka sohbet botu Grok ile oluşturduğu animasyonlara ilişkin, "Doğan zevkli birisi." yorumunu yaptı.

Musk, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, tasarımcı Ural'ın, Grok ile oluşturduğu animasyonlar konusunda yorumda bulundu.

Ural'ın, Grok ile oluşturduğu animasyonlarla ilgili iltifat eden Musk, "Doğan zevkli birisi." ifadesini kullandı.