Elon Musk'tan Trump'ın Vergi İndirim Tasarısına Eleştiri

Elon Musk'tan Trump'ın Vergi İndirim Tasarısına Eleştiri
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Elon Musk, Trump'ın vergi indirimi tasarısının hükümet verimliliği çabalarını zayıflatacağını belirterek hayal kırıklığını dile getirdi. Tasarı, bütçe açığını artıracağı iddialarıyla gündemde.

ABD'li iş insanı Elon Musk, ABD Başkanı Donald Trump'ın "vergi indirimi tasarısı"nın Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) çabalarını baltalayacağını ifade etti.

CBS Sunday Morning programında konuşan Musk, Trump'ın "büyük güzel yasa tasarısı" olarak tanımladığı tasarının kendisini hayal kırıklığına uğrattığını belirtti.

Musk, "Açıkçası bütçe açığını azaltmak bir yana artıran ve DOGE ekibinin yaptığı işi baltalayan devasa harcama tasarısını görmek beni hayal kırıklığına uğrattı." diye konuştu.

Konuya ilişkin endişelerini dile getiren Musk, "Bence bir yasa tasarısı büyük ya da güzel olabilir ama ikisi birden olabilir mi bilmiyorum." dedi.

Vergi indirimi tasarısı sunulmuştu

ABD Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçiler, Trump'ın seçim kampanyasında vadettiği vergi indirimlerinin hayata geçirilmesini amaçlayan yasa tasarısını sunmuştu.

Cumhuriyetçiler, Trump'ın nitelemesine atıfla 1116 sayfalık söz konusu tasarıya "Bir Büyük Güzel Yasa Tasarısı" adını vermişti.

Söz konusu tasarıda, eyalet ve yerel vergi indirimlerinin artırılması, bahşiş ve fazla mesai gelirlerinden alınan vergilerin kaldırılması ve 2017'de yürürlüğe giren vergi indirimlerinin süresinin uzatılması öngörülüyor.

Harcama kesintilerini de içeren tasarıyla elektrikli araçlara ve temiz enerjiye yönelik vergi teşviklerinin azaltılması gibi düzenlemelerin hayata geçirilmesi planlanıyor.

Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçileri tasarıyı, 4 Temmuz'a kadar ABD Başkanı Trump'ın imzasına sunmayı hedefliyor.

Tasarı, ABD Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada 214 "hayır" oyuna karşılık 215 "evet" oyuyla geçerken, Senato'da 53 Cumhuriyetçi, 45 Demokrat ve 2 bağımsız koltuğun bulunduğu Senato'da 48'e karşı 51 oyla kabul edilmişti.

Kaynak: AA / Irmak Akcan - Güncel
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