Elon Musk'tan Putin'e "teke tek dövüş" teklifi - Haberler

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Elon Musk'tan Putin'e "teke tek dövüş" teklifi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Elon Musk'tan Putin'e

SpaceX ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e sosyal medya hesabından meydan okuyarak, "teke tek dövüş" teklif etti.

SpaceX ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e sosyal medya hesabından meydan okuyarak, "teke tek dövüş" teklif etti.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, SpaceX ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk'tan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ilginç bir teklif geldi. Musk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Putin'e meydan okuyarak, "teke tek dövüş" teklif etti. Musk, paylaşımında Kremlin Sarayı'nın Rusça olan Twitter adresini ekleyerek, "Bahis konusu Ukrayna'dır. Bu kavgayı kabul ediyor musunuz?" dedi.

Elon Musk, şubat sonlarında Rus saldırıları karşısında Ukrayna'ya destek amacıyla internet hizmetinin sekteye uğramaması için Starlink uydularını etkinleştirmişti.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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