Elon Musk'tan Jeff Bezos'a: büyük isimlerin servetleri eriyor! - Haberler

Dünyanın en zengileri denilince akla Elon Musk, Jeff Bezos ve Bill Gates gibi isimler akla geliyor. Öyle ki bu isimler artık birer fenomen haline geldi. Ancak bu senenin başından itibaren süren piyasadaki dalgalanmalar, birçok zenginin büyük paralar kaybetmesine neden oldu.

Elon Musk ve Jeff Bezos ikilisi toplamda 100 milyar dolar kaybetti

Ünlü zenginler, piyasalarda yaşanan küçük çaplı dalgalanmalardan olumsuz etkileniyor. Son dönemde dünyanın en zengin adamı Elon Musk, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos ve Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates'in toplam 115 milyar dolarlık bir kayıpla karşı karşıya kaldı.

Elon Musk, Dogecoin müjdesini verdi: Kripto para fırladı!

Jeff Bezos'un serveti ne kadar?

Jeff Bezos 53.2 milyar dolar ile en büyük küçülmeyi gören isim oldu. Amazon'un kurucusu, Elon Musk'tan sonra dünyanın en zengin ikinci insanı olarak gösteriliyor. Bezos'un serveti, bu küçülmeyle birlikte 139 milyar dolar değere düştü.

Bill Gates'in serveti ne kadar?

Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates de son dönemde büyük kan kaybı yaşayan isimlerden oldu. 15.1 milyar dolarlık bir düşüş yaşayan Gates'in serveti, 123 milyar dolara indi. Ünlü iş insanının bu denli düşmesindeki en büyük etkenlerden birisi olarak aşı konusunda oluşan olumsuz imajı gösteriliyor.

Elon Musk'ın serveti ne kadar?

Öte yandan dünyanın en zengin insanı unvanını elinde tutan Elon Musk, 46.4 milyar dolar değerinde bir küçülme yaşadı. Bu değer kaybına rağmen listedeki ilk sırasını kaptırmayan Musk'ın kişisel serveti 224 milyar dolara geriledi.

Elon Musk, hiç kuşkusuz son dönemde diğer isimlerden daha popüler hale geldi. Twitter'ı satın alma girişimiyle gündemden düşmeyen ünlü ismin değeri son aylarda iniş ve çıkışlara sahne oluyor. 44 milyar dolara Twitter'ı alacağını duyuran ancak bazı sorunlar nedeniyle bu işlemi askıda tutan Musk, bazı kesimler tarafından eleştirilerin odanda yer alıyor.

Shiftdelete / Güncel