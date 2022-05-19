Elon Musk'tan gündemi sarsacak 'siyasi saldırı' açıklaması - Haberler

Son zamanlarda Twitter satın alımıyla gündemde olan Elon Musk'tan yine ilginç açıklamalar geldi. Siyasetçilerle arası iyi olmayan milyarder isim, bir kez daha siyasetçilere değindi. Daha önce ABD politikasını ve ABD Başkanı Biden'ı eleştiren Tesla CEO' Su, şimdi de siyasi saldırı yaşayacağını iddia etti.

Elon Musk siyasi saldırılara dikkat çekti: Önümüzdeki aylarda artacak

Platformdaki sahte hesapları gerekçe göstererek Twitter'ı satın alma planını durduran Tesla CEO' Su, kendisine yönelik siyasi saldırıların önümüzdeki aylarda büyük ölçüde artacağına inanıyor. Halihazırda ABD'li politikacılarla arası iyi olmayan Musk, son açıklamasıyla tartışmanın fitilini ateşlemiş oldu.

Elon Musk Twitter'ı satın alacak mı? Birinci ağızdan açıklama!

Elon Musk paylaştığı tweetler ile sosyal medyanın gündemini belirlemeye devam ediyor. Dünyanın en zengin insanı tarafından paylaşılan son açıklamada, "Bana yönelik siyasi saldırılar önümüzdeki aylarda çarpıcı biçimde artacak" denildi.

Political attacks on me will escalate dramatically in coming months — Elon Musk (@elonmusk) May 18, 2022

Tesla CEO'sunun birçok defa ABD'li siyasetçileri hedef aldığını biliyoruz. Hatta ABD Başkanı tarafından onaylanan son milyarder vergisine karşılık olarak Musk, 2021 yılında 11 milyar dolar vergi ödediğini ve "ABD tarihi için vergi rekoru kırdığını" söyledi.

Milyarder isim ayrıca geçtiğimiz gün paylaştığı başka bir tweette Joe Biden'ı eleştirmişti. "Biden'ın hatası, ülkeyi dönüştürmek için seçildiğini düşünmesi ama aslında herkes daha az drama istiyordu" açıklamasıyla dikkatleri üzerine çekmişti.

Tüm bu siyasi krizlere ek olarak Elon Musk'ın Twitter'daki spam hesaplarla uğraştığını da göz ardı etmemek lazım. Twitter CEO'su ile yaptığı konuşmanın neticeye bağlanmadığını ve yalan söylemeye devam ettiklerini belirtti. Ayrıca Twitter'dan yaptığı ankette şirketle dalga geçti.

Twitter claims that >95% of daily active users are real, unique humans. Does anyone have that experience? — Elon Musk (@elonmusk) May 17, 2022

Elon Musk, Trump'ın partisine oy verecek

Tesla CEO'su ayrıca oy vereceği partiyi de açıkladı. "Geçmişte Demokratlara oy verdim, çünkü onlar (çoğunlukla) iyilik partisiydiler. Ama bölünme ve nefret partisi oldular, bu yüzden artık onları destekleyemem ve Cumhuriyetçilere oy vereceğim" dedi.

Cumhuriyetçiler ise Trump'ın da Başkan adayı olduğu Cumhuriyetçi Parti'yi oluşturuyor.

In the past I voted Democrat, because they were (mostly) the kindness party. But they have become the party of division & hate, so I can no longer support them and will vote Republican. Now, watch their dirty tricks campaign against me unfold … ?? — Elon Musk (@elonmusk) May 18, 2022

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