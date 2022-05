Elon Musk'tan başkanlık seçimi hakkında ilginç açıklama - Haberler

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk'tan 2020'de yapılan ABD Başkanlık seçimiyle ilgili olarak dikkat çeken bir açıklama geldi. ABD'li vatandaşların "daha az drama" istediği için Joe Biden'ı seçtiğini ifade eden Musk, kendisine yakın olduğu düşünülen Trump'ı da eleştirmeyi ihmal etmedi.

Elon Musk ve ABD Başkanı Joe Biden arasındaki ipler bir kez daha gerildi. Daha önce Beyaz Saray'da düzenlenen EV toplantısına Tesla'yı çağırmayan Biden, Musk'ın eleştirilerinden kaçamamıştı. Musk, Tesla'nın davet edilmemesi üzerine Biden'ı "insan şeklinde bir çorap kuklası" olarak tanımlamıştı.

Elon Musk : İnsanlar daha az drama istediği için Biden'ı seçti

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk birçok defa aktif siyaset yapmayacağını söylese de, siyaseti eleştirmeyi ihmal etmiyor. Musk'ın son açıklaması, 2020'de düzenlenen ABD Başkanlık seçimleriyle ilgili oldu.

Biden's mistake is that he thinks he was elected to transform the country, but actually everyone just wanted less drama — Elon Musk (@elonmusk) May 12, 2022

Musk paylaştığı son tweette, "Biden'ın hatası, ülkeyi dönüştürmek için seçildiğini düşünmesi ama aslında herkes daha az drama istiyordu" dedi. Tesla CEO'sunun "drama"dan kastettiği tam olarak belli değil, ancak eski Başkan Trump'ın birçok defa hatalı açıklamalar ile gündemi gerginleştirdiğini görmüştük.

Elon Musk geçtiğimiz gün paylaştığı başka bir tweette ise Trump'tan daha az bölücü bir adayın doğru olacağını söyledi. Ayrıca eski Başkan'ın Twitter'a dönmesinde herhangi bir sorun görmediğini belirtti. Yine de Trump'ın kendi sosyal medya platformu Truth Social'de kalacağını biliyoruz.

"Daha az bölücü bir adayın 2024'te daha iyi olacağını düşünmeme rağmen, Trump'ın Twitter hesabının geri verilmesi gerektiğini düşünüyorum."

Elon Musk'ın siyasetçilerle arası genel olarak iyi olmasa da, Trump'ın "bölücü" olmasından dolayı seçilemediğini iddia etti. Yine de Trump'ın Twitter hesabının açılması gerektiğine inanıyor.

