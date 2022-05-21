Elon Musk taciz iddialarına karşı önlemini alıyor! - Haberler

Son dönemde gündemden düşmeyen Elon Musk, yapılan taciz iddiaları ile birlikte ağır bir suçlama ile karşı karşıya. Musk'ın 2016 yılında bir SpaceX çalışanını taciz ettiği iddia ediliyor. Bu iddialar üzerine kimseyi taciz etmediğini açıklayan Elon Musk, yine de tedbiri elden bırakmıyor gibi görünüyor. Ceo, bugün Tesla'nın "sağlam bir hukuk departmanı" kurduğunu açıkladı.

Elon Musk sağlam bir hukuk ekibi kuruyor!

Tesla'nın doğrudan davaları üstleneceği ve dava açacağı bu girişim, Elon Musk'ın karıştığı taciz iddiaları üzerine geldi. Bu durum ise Elon Musk'ın bu tip olaylara karşı önlem olarak böyle bir karar aldığı yönünde yorumlanıyor.

Elon Musk için şoke eden cinsel taciz iddiası: İlk açıklama geldi!

Elon Musk, attığı tweet ve devamında şu ifadeleri kullandı:

Tesla, doğrudan davaları başlattığımız ve yürüttüğümüz sıkı bir hukuk departmanı kuruyor. Ekip doğrudan bana rapor verecek.

Taahhüdüm:

-Muhtemelen kazanacak olsak bile, bize karşı adil bir davada asla zafer aramayacağız.

-Muhtemelen kaybedecek olsak bile, bize karşı hiçbir haksız davada teslim olmayacağız ya da anlaşma yapmayacağız.

Tesla is building a hardcore litigation department where we directly initiate & execute lawsuits. The team will report directly to me. Please send 3 to 5 bullet points describing evidence of exceptional ability. justice@tesla.com — Elon Musk (@elonmusk) May 20, 2022

Elon Musk'ın yapılan iddialardan hemen sonra böyle bir karar alması ise kafalarda soru işareti bıraktı. İddialara göre Musk, o dönem SpaceX'in jet filosunda sözleşmeli kabin ekibi üyesi olarak çalışan bir kadına, cinsel organını gösterdi. Aynı zamanda çalışanı elle taciz ettiği ileri sürülen iş insanı, kendisiyle birlikte olması için ona bir at satın almayı bile teklif ettiği iddia edildi.

Elon Musk ise bu iddiaları kesin bir dille yalanlıyor. Son dönemde birçok farklı konu ile gündeme gelen Elon Musk, yaşanan son olaylar ile birlikte servetini de kaybetmeye başladı. Bakalım Twitter'ı satın alma girişimi ve taciz iddiaları Tesla ve SpaceX CEO'suna ne kadara mal olacak?

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz, Elon Musk gerçekten bir çalışanını taciz etmiş olabilir mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

Shiftdelete / Güncel