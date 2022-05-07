Elon Musk saldırmıştı: Bill Gates'ten şaşırtan Tesla açıklaması

Bill Gates'in Tesla hisseleri üzerinden spekülasyon yaptığını ortaya koyan Elon Musk'a yanıt gecikmedi. Hayırsever milyarder, Tesla'ya karşı pozisyon almanın, iklim değişikliğine veya elektrikli arabalara karşı olduğu anlamına gelmediğini söyledi.

Elon Musk, Twitter'da yaptığı son açıklamalarda Bill Gates'in Tesla hisseleri için short pozisyona sahip olduğunu kanıtladı (hissede short pozisyon açmak, değer kaybederken yatırımcıya para kazandırır). Bill Gates ise bu pozisyonu sadece yatırım olarak değerlendirdiğine, iklim değişikliğine karşı olmadığını söylüyor.

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Gates: Tesla'yı batırmak, elektrikli arabalara karşı olduğumu göstermez

Microsoft'un kurucusu olarak tanınan Bill Gates, BBC'ye verdiği son röportajda Tesla ve Elon Musk ile ilgili açıklamalarda bulundu. Gates'e göre Tesla hisselerine ilişkin yatırım, çevre yanlısı projeleri ve hükümet politikalarını savunmakla ilgili değil.

Gates röportajda, "(Tesla hisselerinde short pozisyonda olmamın) iklim değişikliğiyle hiçbir ilgisi yok. Yatırımımı çeşitlendirme yollarım var" dedi. Milyarder ayrıca Tesla'ya karşı short hisselere sahip olmasının, elektrikli arabalara karşı olduğu anlamına gelmediğini de dile getirdi.

"Elektrikli arabaların popülaritesi, bu arabaları satmak için daha fazla rekabete yol açacak. Dolayısıyla, elektrikli arabaların benimsenmesi ile şirketlerin sonsuz derecede değerli hale gelmesi arasında bir fark var."

Geçen hafta attığı bir tweette Elon Musk, Microsoft kurucusunu Tesla hisselerinin short pozisyonu için 500 milyon dolarlık bahse girdiğini açıkladı. Sızdırılan konuşma metninde Tesla CEO'su, Gates'e hala Tesla hisselerine sahip olup olmadığını sordu.

Gates short pozisyonda hisselere sahip olduğunu söylemesi Musk'ın konuşmayı bitirmesine yol açtı. Sızdırılan diyalogda Musk, "İklim değişikliğini çözmek için en çok çaba gösteren şirket olan Tesla'ya karşı short pozisyonunuz varken, iklim değişikliği konusundaki hayırseverliğinizi ciddiye alamam" dedi.

Elon Musk ve Bill Gates'in soğuk bir ikili ilişkiye sahip olduğunu ve Musk'ın, Twitter üzerinden defalarca Bill Gates'e saldırdığını da belirtmek gerekiyor.

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