Elon Musk Lübnan'da İletişim ve İnternet Yatırımı Yapmak İstiyor

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Tesla ve SpaceX'in sahibi Elon Musk, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile yaptığı telefon görüşmesinde ülkede iletişim ve internet sektörüne yatırım yapmayı istediğini açıkladı. Avn, Musk'ın talebini memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Tesla ve SpaceX'in sahibi ABD'li iş insanı Elon Musk, Lübnan'da iletişim ve internet sektörüne yatırım yapmak istediğini belirtti.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Musk ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Musk görüşmede şirketlerinin Lübnan pazarında daha güçlü bir şekilde yer almak ve yatarım yapmak istediğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Avn ise bu talebi memnuniyetle karşıladığını ve yasal çerçeveler dahilinde her türlü kolaylığı sağlamaya hazır olduklarını ifade etti.

SpaceX'e bağlı Starlink şirketinden bir heyet geçen Mayıs ayı sonunda Lübnan'ı ziyaret ederek Lübnan İletişim Bakanlığı ile yaptığı görüşmelerde bulunmuş ve Lübnan'da uydu aracılığıyla yüksek hızlı internet hizmeti sağlanması imkanlarını ele almıştı.

Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu - Güncel
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