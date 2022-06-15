Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg: Hepsinin serveti yok oldu! - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg: Hepsinin serveti yok oldu!

Shiftdelete - Güncel
 - Güncelleme:
Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg: Hepsinin serveti yok oldu!

Dünyanın en zengin insanları, 2022'de 1.4 trilyon dolar kaybetti. Yalnızca en zengin 5 kişinin zararı bile 345 milyar doları aştı.

Dünyanın en zengin insanları pandemi boyunca mal varlıklarını artırdığı için gündem oluyordu. fakat Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre, yalnızca 2022 yılı içerisinde 1.4 trilyon doları geçen servet kaybına (en zengin 500 kişi) uğradılar. Buna Elon Musk, Jeff Bezos ve Mark Zuckerberg gibi bilinen isimler de dahil.

Dünyanın en zengin insanları, servetlerinin yarısını kaybetti!

Son dönemde kripto para piyasasında büyük bir çöküş yaşanıyor. Bu nedenle en çok kayıp yaşayan kişiler arasında dünyanın en zengin isimleri de yer alıyor. Örneğin, Binance CEO'su Changpeng Zhao, kişisel servetinin yüzde 90'ını -85.6 milyar dolar- kaybetti.

Fakat yalnızca kripto yatırımcılarının değil, dünyanın en zengin insanları da bu Pazartesi itibariyle mal varlıklarının 1,4 trilyon dolarını kaybetti. Yapılan açıklamaya göre ise sektörü etkileyen çeşitli krizler, global çapta artan enflasyon ve kripto para piyasasındaki çöküş gibi birçok değişkenin sebep olduğu belirtiliyor.

Binance CEO'su şokta: Zararı 50 katına çıktı!

Mal varlığının neredeyse 4'te 1'ini kaybeden Elon Musk ise, Changpeng Zhao'nun hemen arkasında yer alıyor. Ayrıca Metaverse ve blockchain yatırımlarıyla sıkça gündeme gelen Meta CEO'su Mark Zuckerberg de servetinin yarısından fazlasını kaybetti.

Kişi2022 yılındaki zarar miktarıNet mal varlığıChangpeng Zhao85.6 milyar dolar10.2 milyar dolarElon Musk73.2 milyar dolar197.1 milyar dolarJeff Bezos65.3 milyar dolar127 milyar dolarMark Zuckerberg64.4 milyar dolar61.1 milyar dolarBernard Arnault56.8 milyar dolar121.2 milyar dolar

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

Canlı kripto para verileri ve tüm kripto para haberleri için tıkla.

Shiftdelete / Güncel

Mark Zuckerberg Jeff Bezos Elon Musk Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.
title