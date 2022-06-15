Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg: Hepsinin serveti yok oldu!

Dünyanın en zengin insanları pandemi boyunca mal varlıklarını artırdığı için gündem oluyordu. fakat Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre, yalnızca 2022 yılı içerisinde 1.4 trilyon doları geçen servet kaybına (en zengin 500 kişi) uğradılar. Buna Elon Musk, Jeff Bezos ve Mark Zuckerberg gibi bilinen isimler de dahil.

Dünyanın en zengin insanları, servetlerinin yarısını kaybetti!

Son dönemde kripto para piyasasında büyük bir çöküş yaşanıyor. Bu nedenle en çok kayıp yaşayan kişiler arasında dünyanın en zengin isimleri de yer alıyor. Örneğin, Binance CEO'su Changpeng Zhao, kişisel servetinin yüzde 90'ını -85.6 milyar dolar- kaybetti.

Fakat yalnızca kripto yatırımcılarının değil, dünyanın en zengin insanları da bu Pazartesi itibariyle mal varlıklarının 1,4 trilyon dolarını kaybetti. Yapılan açıklamaya göre ise sektörü etkileyen çeşitli krizler, global çapta artan enflasyon ve kripto para piyasasındaki çöküş gibi birçok değişkenin sebep olduğu belirtiliyor.

Binance CEO'su şokta: Zararı 50 katına çıktı!

Mal varlığının neredeyse 4'te 1'ini kaybeden Elon Musk ise, Changpeng Zhao'nun hemen arkasında yer alıyor. Ayrıca Metaverse ve blockchain yatırımlarıyla sıkça gündeme gelen Meta CEO'su Mark Zuckerberg de servetinin yarısından fazlasını kaybetti.