Elon Musk'ın zoruyla ofise dönen Tesla çalışanlarına yeni şok

Bu ayın başında Tesla ve SpaceX'te çalışan kişilerin haftada en az 40 saat ofiste olması gerektiğini söyleyen Elon Musk, uzaktan çalışmak isteyenler için şok etkisi yaratmıştı. SpaceX ve Tesla yöneticilerini sert bir dille uyaran Musk'ın istediği oldu ve Tesla'daki tüm çalışanlar ofise döndü. Fakat Kaliforniya'daki ofisin bu kadar çok kişiye hazır olmadığı fark edildi.

Tesla ofisinde yeterli masa ve park yeri yok

Fremont şehrindeki ofisi haftada altı gün, hatta gerekiyorsa yedi gün boyunca dolu görmek isteyen Musk, kendisinin de benzer bir iş modelini benimsediğini söyledi. Fakat Tesla çalışanları tarafından sosyal medyada yapılan paylaşımlar, Tesla'da yeni kriz yaratma potansiyeline sahip. Ofiste yeterli çalışma alanı ve arabalar için boş park yeri olmadığı iddia edildi.

The Information'dan yeni rapor, kalabalık şekilde ofise dönen çalışanların sorunları da beraberinde getirdiğini ortaya koydu. Neredeyse iki yıldır tamamen uzaktan çalışan birçok kişi, ofiste çalışacak yer bulamadı. Rapora göre Tesla'nın Fremont ofisindeki çalışan sayısı, pandemi öncesine göre iki katına çıktı.

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The Information'a konuşan çalışanlar ofis içerisinde masa eksikliği, yetersiz oturma alanı ve araçları için yeterli park yeri olmamasından şikayet etti. Elektrikli otomobil devinin sunduğu Wi-Fi hızı bile çalışanları sinirlendirmeyi başardı.

Tesla'nın pandemi sonrasında onlarca çalışanını haksız yere işten çıkarması da bir başka tartışma konusu oldu. EV devi, işgücünün belli bir bölümünün sözleşmesini feshederek işten çıkarmaya başladı.

Yine de Elon Musk, uzaktan çalışmaya bazı durumlarda izin vereceğini söyledi. Şirkete "özel katkıda bulunanlar" için istisnalar yapılabileceğini, ancak bunun yönetim tarafından onaylanması gerektiğini belirtti.

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