Elon Musk'ın X Şirketi, New York Eyaletine Dava Açtı

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Elon Musk'ın sosyal medya platformu X, New York eyaletinin nefret söylemine yönelik denetim raporu istemesine karşı dava açtı. Şirket, yasanın ifade özgürlüğünü ihlal ettiğini savunuyor.

ABD'li milyarder iş insanı Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X, şirketlerden çevrim içi ortamdaki nefret söylemlerine ilişkin denetimlerini raporlamalarını isteyen yasa gerekçesiyle New York eyaletine dava açtı.

X şirketi, eyalette Aralık 2024'te yürürlüğe giren yasaya karşı New York Güney Bölge Mahkemesine başvurdu.

Mahkemeye sunulan belgeye göre şirket, sosyal medya platformlarından nefret söylemlerini denetlemek için attıkları adımlara yönelik rapor isteyen yasayla beraber eyaletin "içerik denetimi sürecine dahil olmaya çalıştığını" öne sürdü.

Şirket, yasanın, anayasadaki ifade özgürlüğü hakkını ihlal ettiğini savundu ve sosyal medya platformlarında hangi içeriklere yer verileceğinin denetlenmesinin, hangi ifadelerin nefret söylemi kabul edilip edilmeyeceğine dair verimli bir tartışma ortamının oluşmasını tehlikeye attığını vurguladı.

X şirketi, 2024'te California eyaletine de benzer bir yasa nedeniyle dava açmış ve dava sonucunda şirketlerin sahip olduğu platformlardaki nefret söylemlerine ilişkin içerik denetleme raporu sunma zorunluluğu yürürlükten kaldırılmıştı.

Kaynak: AA / Emirhan Demir - Güncel
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