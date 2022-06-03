Elon Musk'ın Twitter teklifinin süresi doldu: Satın alacak mı? - Haberler

Geçtiğimiz ay başlayan Elon Musk ve Twitter arasındaki satın alma krizi, antitröst düzenleyicilerinin devreye girmesiyle hız kazanıyor. Twitter'dan gelen açıklamaya göre, 44 milyar dolarlık satın alma teklifi için bekleme süresi sona erdi. Peki Elon Musk Twitter'ı satın alacak mı?

Elon Musk'ın Twitter'ı satın almak için son şansı

Bildiğiniz üzere Twitter, spam veya bot hesapların sayısının toplam kullanıcıların yüzde 5'inden daha az olduğunu duyurdu. Ancak bu konuyla ilgili daha detaylı raporlar isteyen Musk, ilgili veriler doğrulanana kadar platformu satın alma işlemlerini askıya aldığını açıkladı.

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Tesla ve SpaceX CEO' Su, Twitter'da yer alan sahte ve spam hesaplar yüzünden satın alma işlemini askıya almasının ardından henüz açıklamada bulunmadı. Fakat Elon Musk'ın, HSR Antitröst Yasası kapsamında karar vermek için süresi dolmuş durumda.

Twitter yönetiminden gelen Hart-Scott-Rodino (HRS) Antitröst Yasası uyarısı, Elon Musk'ın artık adım atması gerektiğini gösteriyor. Tesla CEO' Su, satın alımı bir süre daha askıda tutarsa 30 günlük bekleme süresini aşmış olacak ve teklifi iptal edilmiş sayılacak.

Sosyal medya yönetiminden gelen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"HSR Yasası veya Hart-Scott-Rodino Antitröst İyileştirme Yasası, tarafların büyük işlemleri hem Federal Ticaret Komisyonu'na hem de ABD Adalet Bakanlığı Antitröst Bölümü'ne incelenmek üzere bildirmelerini gerektirir."

Elon Musk'ın Twitter için 44 milyar dolarlık bir teklif yaptığını hatırlatalım. Tesla CEO'su gönderdiği satın alma dosyasında 33,5 milyar doları özsermayesine ait finansmandan ve 13 milyar doları ise Twitter için kredi veren yatırımcılarından alacak.

Gün içerisinde Twitter hisseleri yüzde 2 artış yaşadı. Cuma günü işlemlerinde ise Twitter hisselerinin 40,62 dolardan işlem gördüğü aktarıldı.

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