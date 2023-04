Elon Musk'ın Annesi, Tesla'nın Shanghai'daki Giga Fabrikasını Gezdi

Tesla'nın CEO'su Elon Musk'ın annesi Maye Musk, şirketin Shanghai'daki giga fabrikasını ziyaret etti ve izlenimlerini sosyal medyadan paylaştı.

SES (İngilizce): MAYE MUSK, Model, Elon Musk'ın annesi:

"Öncelikle Çin'in her tarafına gittim ve her yerde Tesla gördüm. Bu benim için son derece heyecan verici bir şeydi. Sonra bu fabrikaya gelip her şeyin ne kadar güzel şekilde üretildiğine, kaliteye ve heyecana tanık olmak beni çok mutlu etti. Elon'a anlatmak için sabırsızlanıyorum."

Tesla'nın 2019'da kurulan Shanghai'daki giga fabrikası, firmanın ABD dışındaki ilk giga fabrikası konumunda.

2022'de, önceki yıla göre yüzde 48 artışla fabrikadan 710.000 araç çıktı.

Çin Otomobil Üreticileri Birliği'ne göre Çin, tüm dünyadaki en büyük yeni enerjili araç üretim ve satış pazarı olarak öne çıkıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shanghai'dan bildiriyor.(XHTV)