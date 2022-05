Elon Musk etkisi: Twitter'da istifaya zorlamalar başladı!

Sosyal medya Twitter'ın Elon Musk tarafından satın alma işlemleri başladıktan sonra platform birçok değişikliğe gitti. Yeni özellikleri daha şimdiden test etmeye başlayan Twitter, Elon Musk ile ilgili olan gelişmeler sayesinde her gün gündemde yer alıyor.

Platform son olarak Elon Musk'ın eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter yasağını kaldırmasıyla dikkat çekmişti. Şimdi de Twitter CEO'sunun, çalışanlarını ve yöneticilerini işten çıkarma ve istifaya zorlama haberi gündeme bomba gibi düştü. Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

Elon Musk, Twitter'ın bu özelliğinden şikayetçi oldu

Twitter CEO' Su, Tüketici Genel Müdürü'nü istifaya zorlandı!

Twitter Tüketici Genel Müdürü Kavyon Beykpour, bugün hesabından yaptığı bir paylaşımla görevinden ayrıldığını duyurdu. Ardından da bir tweet dizisi yayınlayarak aslında Twitter'dan bu şekilde ayrılmayı hayal etmediğini ve Twitter CEO'su Parag Agrawal'ın bunu kendinden istediğini açıkladı.

Interrupting my paternity leave to share some final @twitter-related news: I'm leaving the company after over 7 years. — Kayvon Beykpour (@kayvz) May 12, 2022

Elon Musk'ın 44 milyar dolara Twitter'ı satın alma girişiminin başlamasından beri çalışanların işten çıkarma dedikoduları gündemde dolaşıyordu. Satın alma işleminden kazanç elde etmek isteyen Elon Musk, bu konuda birçok yeni fikir ortaya atmıştı. Fakat işten çıkarmayla ilgili bir açıklama yapılmamıştı.

Twitter sözcüsü Adrian Zamora, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Kavyon Beykpour ve Bruce Falck ile yollarını ayırdıklarını doğruladı. Ardından da bu haftadan itibaren iş açısından kritik roller dışında çoğu işe alımları dondurduklarını belirtti.

Twitter CEO'su Parag Agrawal ise konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"2020'deki pandeminin başlangıcında, kitle ve gelirde büyük bir büyüme sağlamak için agresif bir şekilde yatırım yapma kararı alındı ??ve bir şirket olarak bu ara dönüm noktalarına ulaşmadık."

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Twitter'da istifaya zorlamalar ve işe alımların dondurulmasının Elon Musk ile bir ilgisi var mı? Düşüncelerinizi Yorumlar kısmında ya da SDN Forum'da belirtebilirsiniz.

Shiftdelete / Güncel