Elon Musk bunu sevmedi: Amazon'dan Tesla çalışanlarına açık çağrı! - Haberler

Tesla CEO'su Elon Musk, bir türlü gündemden düşmüyor. Son dönemde sosyal medya platformu Twitter nedeniyle sıklıkla karşımıza çıkan iş insanı, son bir haftadır da çalışanlarına attığı üstü kapalı tehdit içeren e-mail ve işten çıkarma kararı nedeniyle eleştiriliyor. Son olarak e-ticaret devi Amazon, konuyla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Elon Musk, söz konusu açıklamaya bir hayli kızacak gibi görünüyor.

Amazon, Tesla'da mutlu olmayan çalışanları işe alacak

Elon Musk, geçtiğimiz hafta çok konuşulacak bir olaya imza attı. İş insanı, Tesla çalışanlarına gönderdiği e-postada bütün herkesin haftada en az 40 saat ofise gelmesini ya da şirketten ayrılmasını istedi. Aynı zamanda ofise gelmemeleri durumunda ise çalışanları istifa etmiş gibi kabul edeceklerini dile getirdi.

Bunun dışında Reuters'ın son raporunda Musk'ın Tesla çalışanlarının yüzde 10'unu işten çıkaracağı öne sürüldü. Bu kararın nedeni ise küresel ekonomik kriz olarak gösterildi.

Elon Musk'tan Tesla çalışanlarıyla ilgili yeni açıklama

Tesla'nın son bir hafta içerisinde bu gibi olaylarla gündeme gelmesinin ardından Amazon'dan ilginç bir hamle geldi. Şirketin Web Hizmetleri bölümündeki teknik işe alım lideri Zafar Choudhury, Elon Musk'ın politikalarından memnun olmayan çalışanlara seve seve kapılarını açacaklarını dile getirdi.

Zafar Choudhury, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı;

Mars İmparatoru sizi istemiyorsa, sizi #AWS'ye getirmekten mutluluk duyarım. Dünyanın Elon Musk gibi insanlar tarafından yönetilmesinden hoşlanmıyorsanız, bize gelin!

Son olarak bir süre önce Whole Mars Catalog adlı Twitter hesabı, önümüzdeki 12 ay içerisinde Tesla'da çalışan sayısının artacağını açıkladı. Musk ise söz konusu tweete "Toplam çalışan sayısı artacak, ancak maaşlı çalışan sayısı büyük oranda sabit kalacak." şeklinde cevap verdi. Bu da şirketin personel sayısını yaklaştığı düşünülen ekonomik krize karşı kısa süreliğine alınan bir önlem kapsamında azaltmak istediği anlamına geliyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Elon Musk'ın çalışanlarına takındığı bu tavır doğru mu? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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