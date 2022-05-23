Elon Musk, Biden yönetimine Tesla için zehir zemberek sözler söyledi! - Haberler

Tesla CEO'su Elon Musk geçtiğimiz günlerde demokrat partiden yönünü değiştirerek cumhuriyetçilere yöneleceğini açıklamıştı. Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın konuşma yazım direktörlüğünü yapan Jon Favreau, ünlü iş adamının bu kararını bir mention atarak eleştirdi. İkili arasında süren konuşmalarda Elon Musk, Biden yönetimine Tesla için birçok çarpıcı açıklama yaptı. Peki, Elon Musk bu konu için neler söyledi? Habere hep birlikte göz atalım.

Elon Musk, Biden yönetiminin Tesla'yı kenara attığını açıkladı!

İkili arasında geçen diyalogda Jon Favreau, Elon Musk'a cumhuriyetçilerin elektrikli araçlardan nefret ettiklerini ve iklim inkarcısı olduklarını belirterek onları seçmede bu durumun kendisine bağlı olduğunu söyledi. Tesla kurucusu ve CEO'su Elon Musk ise bu sözlerin ardına Biden yönetiminin Tesla'yı kenara attığını ve görmezden gelmek için elinden gelen her şeyi yaptığını açıkladı.

Elon Musk taciz iddialarına karşı önlemini alıyor!

ABD ülke çapında elektrikli araç üretimine yönelik çabaların hiçbirine Tesla dahil edilmedi. Elon Musk, bu olaydan sonra Tesla için Joe Biden'a iğneleme yapmaya başladı. Hatta bunun ardından Biden'ın Tesla'yı göz önünde bulundurması ve şirketin elektrikli araçlarla ilgili olan uzun vadeli vizyonuna dahil etmesi için bir imza kampanyası başlatıldı.

Tüm bunların ardından Joe Biden, geçtiğimiz Şubat ayında yaptığı bir konuşmada Tesla'nın ülkenin en büyük elektrikli araç üreticisi olduğunu kabul etti.

Elon Musk aynı zamanda ek olarak pek çok bağımsız seçmenin yaptığı gibi demokratik partiden cumhuriyetçi partiye geçiş yaptığını ve eğilimin oldukça büyük olduğunu açıkladı. Son olarak da ABD Başkanlık seçimini işaret ederek Kasım ayında bunu herkesin göreceğini dile getirdi.

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Elon Musk'ın Biden yönetimini Tesla'yı görmezden geldiği siteminde haklı mı? Düşüncelerinizi Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.

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