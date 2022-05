Elon Musk, Avrupa Birliği'ne boyun eğecek!

Twitter'ı 44 milyar dolara satın alan Elon Musk, üst düzey AB komisyonu üyesi Thierry Breton ile, Avrupa Birliği'nin sosyal medya platformları başta olmak üzere teknoloji şirketlerine katı kurallar getiren Dijital Hizmetler Yasası'nı (DSA) görüşmek için bir araya geldi.

2024'te yürürlüğe girmesi beklenen yasa, özellikle sosyal medyada dolaşan terör, çocukların cinsel istismarı, nefret söylemi vb. içeriklerin önlenmesini ve şirketlere bu noktada yükümlülükler getirilmesini öngörüyor. Kurallara uyulmaması durumunda, şirketlere küresel yıllık gelirlerinin yüzde 6'sına kadar para cezası verilecek.

Elon Musk, Dijital Hizmetler Yasası'na itiraz etmedi

Gerçek hayatta yasa dışı olan içeriğin sosyal medyada da yasa dışı sayılması ilkesini esas alan Dijital Hizmetler Yasası, Elon Musk'un da gündemindeydi.

AB komisyon üyesi Thierry Breton'un "Size Avrupa'daki yeni düzenlememiz olan DSA'yı açıklamaktan mutlu oldum. ve sanırım şimdi çok iyi anladınız." demesi üzerine Musk, fikirlerini şöyle aktardı:

Kafamdaki düşünceyle tam olarak örtüşüyor. Şirketlerimin yapabileceği her şey Avrupa için faydalı olacaktır, biz de bunu yapmak istiyoruz.

Today @elonmusk and I wanted to share a quick message with you on platform regulation ????#DSA pic.twitter.com/nvP5FEXECY — Thierry Breton (@ThierryBreton) May 9, 2022

Avrupa yeni yasayla ipleri eline alıyor

Dijital Hizmetler Yasası ile birlikte, sosyal medya platformlarının içerik kaldırma politikalarını kendilerinin belirlediği dönem bitiyor. Avrupa Komisyonu Başkanu Ursula von der Leyen'in de belirttiği gibi, DSA kapsamında yasa dışı sayılan içeriklerin çevrimiçi ortamda yaygınlaşmasının durdurulması sağlanacak.

Sosyal medya platformlarına getirilen yükümlülüklerden bir kısmı şu şekilde:

Bir kişinin cinsel yönelimine, dinine ya da etnik kökenine dayanan hedefli rakamlar yasak.

Facebook gibi büyük platformlar, tavsiye algoritmalarının çalışmasını kullanıcılar için şeffaf hale getirecek.

Büyük çevrimiçi platformlar, araştırmacılara 'çevrimiçi risklerin nasıl geliştiğine dair daha çok bilgi sağlamak' amacıyla önemli veriler sağlayacak.

Büyük platformlar, kriz sırasına yanlış bilgilerle başa çıkmak için yeni stratejiler sunmak zorunda kalacak.

Çevrimiçi platformlar ve barındırma hizmetleri, yasa dışı içeriği neden kaldırdığını net bir şekilde açıklamalı ve kullanıcılara yayından kaldırma işlemine itiraz etme olanağı sunmalı.

