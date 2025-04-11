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Elon Musk'a Protesto: Tesla Aracı Parçalandı

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İngiltere'de 'Everyone Hates Elon' kampanyası, servet eşitsizliğine dikkati çekmek amacıyla bir Tesla aracını parçalayarak protesto düzenledi. Elde edilecek gelirin hayır kurumlarına aktarılacağı belirtildi.

İngiltere'de bir grup, ABD'li milyarder Elon Musk'ı protesto etmek için başkent Londra'nın güneyinde, bir Tesla aracı parçaladı.

"Everyone Hates Elon (Herkes Elon'dan Nefret Ediyor)" adlı kampanya grubu, servet eşitsizliğine dikkati çekmek için hurdaya ayrılan bir Tesla araçla protesto düzenledi.

Başkentin güneyindeki Hardess Stüdyoları'nda toplanan grup üyeleri, sırayla balyozlar ve beyzbol sopalarıyla Tesla aracı parçalara ayırdı.

Aracın gelecek birkaç hafta içinde açık arttırmayla satılacağı ve elde edilen gelirin hayır kurumlarına aktarılacağı bildirildi.

Grup sözcüsü, 2014 model Tesla Model S aracın, ismini açıklamayan bir bağışçı tarafından servet eşitsizliği hakkında tartışma yaratmak amacıyla bağışlandığını bildirdi.

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Kaynak: AA / Zuhal Demirci - Güncel
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